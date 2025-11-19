 CCS alista inminente Black Friday 2025: Confirman más de 460 marcas en evento previo a Navidad - Chilevisión
19/11/2025 12:00

CCS alista inminente Black Friday 2025: Confirman más de 460 marcas en evento previo a Navidad

Además del sitio oficial, para esta edición también se podrá utilizar la aplicación CyberApp, que permite identificar los puntos de venta y verificar la autenticidad de las marcas que se añaden a la fecha.

Publicado por CHV Noticias

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó este miércoles que más de 460 marcas físicas pertenecientes a más de 20 categorías participarán del próximo Black Friday 2025.

La asociación gremial detalló las categorías que tendrán la mayor cantidad de marcas: salud y belleza (60), vestuario y calzado (53) y hogar (48). Además de las de deporte y outdoor (31), tecnología (25), viajes y turismo (25), y alimentos y bebidas (21).

Inédito geolocalizador para tiendas físicas

Coincidiendo con plena época navideña, el Black Friday 2025 se desarrollará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. La página oficial provista por el gremio es www.blackfridayccs.cl.

En esta oportunidad la gran novedad será que esta edición integrará un componente presencial inédito, pues las tiendas físicas estarán geolocalizadas en el sitio oficial y en la aplicación para celulares, CyberApp.

De esta forma, los consumidores podrán comparar precios y localizar las más de 2.000 tiendas físicas a lo largo del país, aunque, por supuesto, también estarán disponibles los envíos a todo Chile en las páginas de las tiendas adheridas. 

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2025?

El evento de ventas en línea dará inicio a la temporada de compras navideñas con imperdibles ofertas y descuentos en cientos de productos como ropa, zapatillas, perfumes, tecnología, juguetería y mucho más. 

Algunas de las marcas confimadas son: Nike, Adidas, Hi-Fi, Trivago y Booking, Columbia, Lenovo, Nespresso, Asus, Laika, Puma, Fensa, Euro Inmobiliaria, Cocha, Asics, Booking, Samsung, Energy Club, Santa Isabel, Flixbus, JetSmart, Casa Royal, Easy, Librería Antártica y Pandora.

