Puestos de trabajo con sueldos de más de $800 mil por el Black Friday: Revisa AQUÍ cómo postular - Chilevisión

Para esta edición del evento comercial se abrieron más de 1.000 vacantes full time y part time en áreas como el comercio, la logística y la atención al cliente.

El próximo 28 de noviembre se dará inicio a una nueva edición del Black Friday, evento comercial que ofrecerá descuentos y ofertas en una amplia variedad de productos, pero también se abre la opción de puestos de trabajo temporales.

Además de impulsar el consumo, también se promueve la creación de empleos temporales en diversos sectores, especialmente en áreas como el comercio, la logística y la atención al cliente.

Desde Eurofirms Group, multinacional especializada en gestión del talento, destacan que la preparación de las empresas es clave para enfrentar el incremento de la actividad comercial que genera esta fecha.

Por ello, abrieron más de 1.000 vacantes para trabajos temporales en el área de logística, con sueldos que pueden alcanzar los $870.000 pesos.

Puestos de trabajo para el Black Friday 2025

Para este Black Friday 2025 hay puesto de trabajo disponibles tanto full time como part time con las siguientes vacantes:

Operadores de grúa

Operarios de carga y descarga

Operarios de producción

Order picker

Operarios de bodega

¿Cómo postular a las ofertas de trabajo del Black Friday?

En caso de que estes interesado en postular a alguna de las ofertas de trabajo por el Black Friday 2025, debes seguir los siguientes pasos: