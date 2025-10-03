Bonos del Estado para cesantes en octubre 2025: Revisa con tu RUT si te corresponden - Chilevisión

Los subsidios y seguros son algunas de las ayudas que entrega el Estado a quienes se encuentran cesantes. A continuación te dellamos cuatro de ellos que puedes recibir durante el mes de octubre.
Durante el mes de octubre, son diversas las ayudas económicas que otorga el Estado a los ciudadanos que se encuentran sin trabajo.
Beneficios que se vuelven un apoyo monetario fundamental durante el periodo de cesantía y en los últimos meses del año. Más aún cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que la tasa de desocupación en Chile se mantiene en un 8,7%.
A continuación, te detallamos tres bonos del Estado y cómo puedes realizar su respectiva tramitación en octubre: Subsidio de Cesantía, Seguro de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario.
El Subsidio de Cesantía permite a trabajadoras y trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.
Para acceder hay que cumplir con los siguientes requisitos:
El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Las condiciones, a continuación:
3 . Fondo de Cesantía Solidario
El Fondo de Cesantía Solidario otorga prestaciones por cesantía. Para acceder a esta ayuda, el beneficiario no debe contar con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).
Los requisitos son:
Finalmente, otro aporte al que puedes acceder es la Indemnización por término de contrato, que actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de trabajo.
Esta indemnización consiste en un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador después del séptimo año de relación laboral. Es una opción flexible y simple para recibir la ayuda.
El Seguro de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario son dos de los beneficios que entrega el Estado que puedes tramitar con tu RUT y ClaveÚnica a través de la sucursal virtual de AFC.
Para solicitar y hacer seguimiento del Seguro de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, debes ingresar tu RUT y ClaveÚnica en el sitio web dispuesto por la sucursal virtual de AFC.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás realizar la solicitud de estos bonos y revisar el estado del trámite.