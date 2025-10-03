 Bonos del Estado para cesantes en octubre 2025: Revisa con tu RUT si te corresponden - Chilevisión
03/10/2025 11:15

Bonos del Estado para cesantes en octubre 2025: Revisa con tu RUT si te corresponden

Los subsidios y seguros son algunas de las ayudas que entrega el Estado a quienes se encuentran cesantes. A continuación te dellamos cuatro de ellos que puedes recibir durante el mes de octubre.

Durante el mes de octubre, son diversas las ayudas económicas que otorga el Estado a los ciudadanos que se encuentran sin trabajo.

Beneficios que se vuelven un apoyo monetario fundamental durante el periodo de cesantía y en los últimos meses del año. Más aún cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que la tasa de desocupación en Chile se mantiene en un 8,7%.

A continuación, te detallamos tres bonos del Estado y cómo puedes realizar su respectiva tramitación en octubre: Subsidio de Cesantía, Seguro de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario.

Bonos para cesantes 2025: Requisitos para acceder a ellos

  1. Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadoras y trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual, por un máximo de 360 días.

Para acceder hay que cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía.
  • Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.
  • Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.
  • Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.
  • Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos firmados después de esta fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC).

    2. Seguro de Cesantía

    El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Las condiciones, a continuación:

    • Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial.
    • Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral.
    • Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores.
    • Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral.
    • Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.

    3 . Fondo de Cesantía Solidario

    El Fondo de Cesantía Solidario otorga prestaciones por cesantía. Para acceder a esta ayuda, el beneficiario no debe contar con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

    Los requisitos son:

    • Estar cesante al momento de la postulación.
    • No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía.
    • Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido.
    • Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador.
    • Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones, dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.

    Finalmente, otro aporte al que puedes acceder es la Indemnización por término de contrato, que actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de trabajo.

    Esta indemnización consiste en un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador después del séptimo año de relación laboral. Es una opción flexible y simple para recibir la ayuda.

    Bonos para cesantes 2025: Cómo revisar con tu RUT si los obtienes

    El Seguro de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario son dos de los beneficios que entrega el Estado que puedes tramitar con tu RUT y ClaveÚnica a través de la sucursal virtual de AFC.

    Para solicitar y hacer seguimiento del Seguro de Cesantía y del Fondo de Cesantía Solidario, debes ingresar tu RUT y ClaveÚnica en el sitio web dispuesto por la sucursal virtual de AFC

    Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás realizar la solicitud de estos bonos y revisar el estado del trámite. 

