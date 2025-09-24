Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder - Chilevisión

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

Quienes han perdido sus trabajos y se encuentran en periodo de cesantía, pueden acceder a diferentes beneficios estatales que pueden significar una importante ayuda económica para paliar este escenario adverso.

Si te encuentras cesante y no sabes cómo obtener algún ingreso inmediato, puedes recurrir a algunos de las siguientes opciones disponibles destinadas para quienes están en situación de desempleo.

Los 4 bonos y beneficios que puedes obtener si stás sin trabajo son: Fondo de Cesantía Solidario, Subsidio de Cesantía, Seguro de Cesantía e Indemnización por término de contrato.

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Soidario es un apoorte del Estado y del empleador otorga prestaciones por cesantía. Para acceder, el beneficiario no debe contar con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Los requisitos son:

Estar cesante al momento de la postulación. No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía. Tener al menos 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario en los 24 meses anteriores al despido. Las últimas tres cotizaciones deben ser continuas y con el mismo empleador. Contar con un contrato que haya terminado por diversas razones , dejando activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo.



Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía permite a trabajadoras y trabajadores cesantes acceder a una ayuda mensual por un máximo de 360 días.

Para acceder hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional en los dos años anteriores a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación. Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2022 (para contratos firmados después de esta fecha, aplicar al seguro de cesantía pagado por la AFC).



Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía es un beneficio económico destinado a afiliados de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que tengan una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Las condiciones, a continuación:

Acreditar cesantía a través de finiquito, carta de despido, carta de renuncia, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial. Para contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral. Para contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado: 5 cotizaciones continuas o discontinuas con uno o más empleadores. Contar las cotizaciones desde el último período con acceso al beneficio o, si es la primera solicitud, desde la afiliación al seguro hasta el mes de término de la relación laboral. Retiros mensuales graduales según el tiempo de desempleo.



Indemnización por término de contrato

La Indemnización por término de contrato es la cuarta y última ayuda de este tipo, y actúa como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio.

¿En qué consiste? Se trata de un acuerdo que se puede alcanzar con el empleador después del séptimo año de relación laboral. Es una opción flexible y simple para recibir la ayuda.