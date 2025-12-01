Aporte Familiar Permanente 2026: El requisito clave para recibir el dinero del ex Bono Marzo - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social (IPS) hace un llamado a todas las personas trabajadoras que reciben Asignación Familiar para que revisen y actualicen sus cargas familiares antes de diciembre de 2025.

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo, es un beneficio económico que entrega el Estado para las familias de menores ingresos que cumplen determinados requisitos, y este año su monto fue de $64.574 por carga familiar o familia.

Se paga entre febrero y marzo de cada año a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal, Subsidio Familiar y a las familias que pertenecen a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Aporte Familiar Permanente: Requisitos

Si no estás recibiendo este beneficio, debes realizar el trámite durante diciembre para acreditar tus cargas familiares en la institución que te corresponda: Caja de Compensación, IPS u otra. Si tus cargas se administran a través del IPS, puedes hacer el trámite en línea.

Si cumples al menos una de las siguientes condiciones, recibirás $64.574 por:

Cada carga familiar o persona que al 31 de diciembre de 2024 da derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal . Tu grupo familiar, si al 31 de diciembre de 2024 pertenecía a ChileSolidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).



Es importante que tu declaración de ingresos, la acreditación de tus cargas familiares y la actualización de tu tramo de Asignación familiar estén al día. El Estado toma esta información, calcula un promedio de tu sueldo y luego revisa tu tramo, el que debe ser A, B o C.

Consulta si recibes el ex Bono Marzo

El Aporte Familiar Permanente es un beneficio estatal, por lo que puedes consultar en simples pasos si lo recibes a través de los canales de ChileAtiende.

En este caso, mediante el Sistema Integrado de Beneficios Solidarios, al que puedes acceder haciendo clic acá o pinchando en la imagen a continuación: