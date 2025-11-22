 Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025: Revisa alzas por cargas y fecha límite para acreditarlas - Chilevisión
22/11/2025 20:05

Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025: Revisa alzas por cargas y fecha límite para acreditarlas

El Aguinaldo de Navidad es un beneficio económico que entrega el Estado dirigido a los pensionados y trabajadores públicos del país. A continuación te detallamos cuáles son sus montos para este año.

Publicado por CHV Noticias

El Aguinaldo de Navidad es una ayuda económica que entrega el Estado a los trabajadores públicos del país, además de las pensionadas y los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En concreto, se trata de un aporte monetario establecido en la ley y que se da considerando el alza en los gastos que se producen en esta época festiva de fin de año. 

A continuación te detallamos cuáles son los montos y las fechas de pago del Aguinaldo de Navidad 2025. 

Aguinaldo de Navidad 2025: Montos y aumentos por carga acreditada

De acuerdo a lo informado por el IPS, para el presente año el Aguinaldo de Navidad considera un monto base que podrá variar dependiendo de la cantidad de cargas acreditadas que tenga el beneficiado: 

  • Para el 2025, el monto base del Aguinaldo de Navidad es de $29.055.
  • Mientras que aumentará en $16.415 por cada carga familiar acreditada

Aguinaldo de Navidad 2025: Plazo máximo para acreditación de cargas familiares 

La fecha límite establecida por el Estado para la acreditación de cargas familiares es el próximo domingo 30 de noviembre. 

Para acreditar una carga, debes presentar tu cédula de identidad y documentos que respalden la relación laboral y familiar, entre ellos contrato de trabajo o certificado de AFP, según corresponda. Esto, en una Caja de Compensación, y en otros casos ante el IPS.

En este caso, el IPS, debes ingresar a la página ChileAtiende y poner en el buscador “Asignación Familiar”. Posteriormente, deberás seleccionar la ficha y escoger la opción “Agregar o extinguir carga”. Tras ingresar RUN y ClaveÚnica, tendrás que apretar “Agregar una carga”.

Aguinaldo de Navidad 2025: Fecha de pago para pensionados y funcionarios públicos

El Aguinaldo de Navidad 2025 comienza a pagarse la primera semana del mes de diciembre, pero existen distintas fechas dependiendo la calidad de quien resulte beneficiado: 

Para los pensionados se entrega junto con la pensión de diciembre:

  • Pensionados del IPS: lunes 1 de diciembre
  • Pensionados de AFP: desde el miércoles 17 de diciembre

Para el sector público se paga junto a la remuneración de diciembre:

  • Funcionarios que cobran sueldo los días 18 y 19: lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.
  • Funcionarios que cobran los días 21, 22, 23 y 24: lo obtendrán el lunes 22 de diciembre.
