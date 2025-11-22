Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025: Revisa alzas por cargas y fecha límite para acreditarlas - Chilevisión

El Aguinaldo de Navidad es un beneficio económico que entrega el Estado dirigido a los pensionados y trabajadores públicos del país. A continuación te detallamos cuáles son sus montos para este año.
El Aguinaldo de Navidad es una ayuda económica que entrega el Estado a los trabajadores públicos del país, además de las pensionadas y los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).
En concreto, se trata de un aporte monetario establecido en la ley y que se da considerando el alza en los gastos que se producen en esta época festiva de fin de año.
A continuación te detallamos cuáles son los montos y las fechas de pago del Aguinaldo de Navidad 2025.
De acuerdo a lo informado por el IPS, para el presente año el Aguinaldo de Navidad considera un monto base que podrá variar dependiendo de la cantidad de cargas acreditadas que tenga el beneficiado:
La fecha límite establecida por el Estado para la acreditación de cargas familiares es el próximo domingo 30 de noviembre.
Para acreditar una carga, debes presentar tu cédula de identidad y documentos que respalden la relación laboral y familiar, entre ellos contrato de trabajo o certificado de AFP, según corresponda. Esto, en una Caja de Compensación, y en otros casos ante el IPS.
En este caso, el IPS, debes ingresar a la página ChileAtiende y poner en el buscador “Asignación Familiar”. Posteriormente, deberás seleccionar la ficha y escoger la opción “Agregar o extinguir carga”. Tras ingresar RUN y ClaveÚnica, tendrás que apretar “Agregar una carga”.
El Aguinaldo de Navidad 2025 comienza a pagarse la primera semana del mes de diciembre, pero existen distintas fechas dependiendo la calidad de quien resulte beneficiado: