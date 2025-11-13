 Aguinaldo de Navidad 2025: Pensionados pueden recibir un pago extra si cumplen este requisito - Chilevisión
13/11/2025 20:32

Aguinaldo de Navidad 2025: Pensionados pueden recibir un pago extra si cumplen este requisito

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

Publicado por Fernanda Valdenegro

En diciembre, los adultos mayores podrán recibir nuevamente el Aguinaldo de Navidad, que se entrega junto a su pensión mensual y sin necesidad de postular.

El monto se deposita de forma automática junto con la pensión del mes, siempre y cuando la persona beneficiada cumpla con los requisitos exigidos. 

¿De cuánto es el monto y cómo recibir dinero extra?

De acuerdo al Instituto de Previsión Social (IPS) el monto base del Aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados corresponde a los $29.055.

Sin embargo, esa cifra puede aumentar en $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada al 30 de noviembre de 2025.

Requisitos y quienes reciben el Aguinaldo de Navidad 2025

Para recibir el Aguinaldo de Navidad del IPS es necesario cumplir con estos requisitos al 30 de noviembre de 2025:

  • Recibir una pensión:
    • Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
    • De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
    • Por un accidente del trabajo, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
    • De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).
    • De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
    • De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
  • Ser una persona beneficiaria:
    • Del Subsidio por Discapacidad.
    • De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Fecha de pago: Consulta con tu RUT cuándo recibes el Aguinaldo de Navidad

Para conocer la fecha de pago del Aguinaldo de Navidad debes ingresar al sitio web de ChileAtiende y seguir los siguiente pasos:

  • Digita el RUT del beneficiario.
  • Presiona la opción "Consultar".
  • Se dará a conocer la fecha de pago de su pensión mensual, donde se incluirá el monto del Aguinaldo de Navidad.

