Estos son los dos bonos para adultos mayores que se entregarán desde enero: Revisa los requisitos - Chilevisión

05/11/2025 16:02

Estos son los dos bonos para adultos mayores que se entregarán desde enero: Revisa los requisitos

Ambas medidas forman parte de la reforma previsional impulsada por el gobierno y buscan mejorar los ingresos de jubilación. Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

A partir de enero de 2026 comenzarán a pagarse dos nuevos beneficios previsionales destinados a adultos mayores: el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las Mujeres (CEV).

Ambas medidas forman parte de la reforma previsional impulsada por el gobierno y buscan mejorar los ingresos de jubilación, premiando la permanencia en el sistema y reduciendo las brechas de género en las pensiones.

Beneficio por Años Cotizados (BAC)

El Beneficio por Años Cotizados está dirigido a trabajadores y trabajadoras que registren una trayectoria laboral constante dentro del sistema previsional.

Su objetivo es reconocer y recompensar la cantidad de años cotizados, entregando un aporte mensual adicional a la pensión.

¿En qué consiste?

El monto se calcula en base a los años de cotización que tenga el afiliado al momento de jubilarse:

  • Se entrega 0,1 UF  ($3.962 aprox) mensuales por cada año cotizado.

  • Tiene un tope de 2,5 UF ($99.000 aprox) mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones reconocidas.

  • Se paga junto con la pensión, como un complemento mensual fijo.

Requisitos para acceder al Beneficio por Años Cotizados:

  • Tener 65 años o más, en el caso de los hombres, o la edad legal de jubilación en el caso de las mujeres.

  • Contar con al menos 10 años de cotizaciones previsionales registradas.

  • Percibir una pensión del sistema de AFP o del Instituto de Previsión Social (IPS).

  • No pertenecer al grupo de mayores ingresos que exceda los topes definidos por la reforma previsional.

Este beneficio no requiere postulación, ya que será asignado automáticamente por el sistema previsional a quienes cumplan los requisitos.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las Mujeres

Esta ayuda económica busca reducir la brecha de género en las pensiones, ya que actualmente las mujeres, al vivir más años en promedio, reciben pensiones mensuales más bajas que los hombres pese a tener similares ahorros previsionales.

¿En qué consiste?

Este beneficio entrega un aporte mensual adicional en UF a todas las mujeres jubiladas, compensando esa diferencia en la expectativa de vida que afecta el cálculo de sus pensiones.

  • El monto base parte desde 0,25 UF ($9.900 aprox) mensuales, pudiendo aumentar según los años cotizados y la situación previsional individual.

  • Se suma directamente a la pensión, sin afectar otros beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Requisitos para acceder al beneficio:

  • Ser mujer pensionada bajo el sistema de AFP o del IPS.

  • Haber cumplido la edad legal de jubilación.

  • Tener registrada al menos una cotización previsional.

  • No encontrarse recibiendo otro tipo de compensación por el mismo concepto.

Al igual que el BAC, esta compensación se aplicará de forma automática y comenzará a pagarse desde enero de 2026.

