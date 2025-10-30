Bono por Años Cotizados: Con este único requisito puedes sumar casi $100 mil a tu pensión - Chilevisión

Es un aporte nuevo, que va directamente a tu pensión y que se paga de una forma distinta a los demás beneficios. Revisa acá si lo recibes, cuándo y cómo calcular el monto.

El Bono por Años Cotizados es uno de los nuevos aportes que el Estado de Chile incorporó con la implementación de la reforma previsional.

El beneficio forma parte del nuevo Seguro Social Previsional (SSP) y está directamente destinado a pensionados/as que cumplan un único requisito.

Con este único requisito puedes sumar casi $100 mil pesos a tu pensión

El único requisito para recibir el Bono por Años Cotizados es tener un número mínimo de cotizaciones en el sistema previsional.

En el caso de las mujeres , el requisito mínimo es de 120 meses cotizados , lo que equivale a 10 años .

, el requisito mínimo es de , lo que equivale a . Para los hombres, el requisito mínimo sube a 240 meses, es decir, 20 años de cotizaciones.

De esta forma, el aporte busca reconocer a quienes han contribuido por más tiempo a su pensión.

Cómo se calcula el monto del Bono por Años Cotizados

A diferencia de lo que ocurre con otros beneficios estatales, el Bono por Años Cotizados no tiene un monto fijo. Por el contrario, este varía por el valor de la UF y la cantidad de años cotizados.

El pago es de 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada año cotizado por el beneficiario. No obstante, existe un tope máximo de 25 años, es decir, 2,5 UF.

Considerando el valor actual de la UF, que a fines de octubre asciende a $39.592, cada beneficiaro/a recibirá $3.959 pesos por cada año cotizado.

Ahora, añadiendo el tope de 25 años, una persona que opte al máximo del Bono por Años Cotizados recibirá alrededor de $98.981 pesos.

En pocos meses: En esta fecha comenzará a pagarse el Bono por Años Cotizados

El pago del beneficio comenzará en enero de 2026 para todas las personas que tengan 65 años o más y estén pensionadas, siempre y cuando cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto a la pensión. En el caso de quienes ya estén pensionados/as, pero no tengan 65 años, comenzarán a recibirlo cuando alcancen esa edad.