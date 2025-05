“Yo creo que es para funar”: El reclamo de Melina Noto a Pangal Andrade en medio de su embarazo - Chilevisión

La argentina pidió a sus seguidores votar en una encuesta cuál de los dos tiene la razón y de ganar ella, mandaría a Andrade "a dormir al cerro una semana".

Melina Noto compartió una divertida discusión con su pareja, Pangal Andrade, a raíz de la celebración del Día de la Madre en medio de su embarazo.

Según comentó la argentina en sus historias de Instagram, Pangal no quiere darle un regalo por esta festividad, debido a que su bebé aún no ha nacido.

“Hablemos de una cosa que yo creo que es para funar a Pangal. Él me dice que todavía no soy mamá y que no me tiene que dar regalos del día a las madres. Yo digo que lo más heavy de un bebé es llevarlo en el cuerpo”, explicó la comunicadora.

El reclamo de Meli Noto

“Si ustedes dicen que me debería dar un regalo, me tiene que dar un regalo muy caro”, advirtió Noto en el video.

Por su parte, Andrade le respondió: ”tú vas a ser madre toda tu vida, este es el último año, estás formando una guagua”.

“Yo vomito por la guagua, no duermo por la guagua, respiro menos por la guagua, me canso, me da sueño. Así que ya soy mamá, ya me debería dar un regalo”, acusó la argentina.

De igual manera, la periodista le pidió a sus seguidores votar en una encuesta quién de los dos tenía la razón.

De no ganar la opción del regalo, Andrade tendrá que “ir a dormir al cerro una semana y sin carpa, a la intemperie”, bromeó la conductora.