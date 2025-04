“Ya no soy ese...”: Pangal Andrade sinceró los miedos que le trajo la espera de su hijo - Chilevisión

Pangal Andrade está esperando a su primer hijo junto a Melina Noto, con quien lleva cinco años de relación.

Pangal Andrade se sinceró sobre su nueva etapa como padre y reveló alguno de los miedos que ha ido generando desde que se enteró del embarazo de su pareja, Melina Noto.

Este es el primer hijo tanto para Pangal como para Melina, lo que ha generado que el deportista cambie algunos aspectos de su estilo de vida.

Pangal Andrade se sinceró sobre la paternidad

"Me puse más miedoso, ya no soy ese Pangal aguerrido que no le tiene miedo a nada", aseguró Andrade en conversación con Página 7.

En esa misma línea, agregó: "Ahora yo sé que me está esperando mi polola que va a ser mamá, así que me estoy cuidando más".

Sin embargo, aseguró que el embarazo no es lo único que le ha hecho cambiar su estilo de vida: "Mientras más pasan los años, me voy poniendo más gallina", admitió.

Respecto de la paternidad, Pangal confesó: "Creo que para el hombre es más difícil asumir que va a ser padre, aún no siento eso, pero creo que cuando lo tenga en las manos, recién voy a sentir que soy papá" y finalmente admitió que "tenemos algunos nombres guardados, pero no los diré".