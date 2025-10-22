 Vota para salvar a tu favorito: Los famosos nominados a eliminación en Fiebre de Baile - Chilevisión
22/10/2025 20:18

Vota para salvar a tu favorito: Los famosos nominados a eliminación en Fiebre de Baile

Ocho famosos se medirán nuevamente en la pista del baile del estelar para convencer al jurado de seguir en competencia. Revisa cómo apoyar a tu favorito.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se vivirá la tercera eliminación en Fiebre de Baile y un nuevo famoso tendrá que dejar la competencia. 

Esta semana los duelos estuvieron marcados por el ritmo urbano y quienes no superaron la consigna tendrán una nueva oportunidad para presentarse ante el exigente jurado. 

Tras la decisión de Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian, serán ocho famosos los que busquen su continuidad esta noche. 

Los famosos nominados a eliminación en Fiebre de Baile 

Los famosos que están en zona de riesgo y podrían ser eliminados de Fiebre de Baile este miércoles son: 

  • Carlyn Romero 

  • Raquel Castillo

  • Claudio Valdivia

  • Michelle Carvalho 

  • Gabriel Urzúa

  • Raimundo Cerda 

  • Faloon Larraguibel 

  • Skarleth Labra

¿Cómo votar EN VIVO en Fiebre de Baile?

Para apoyar a tu participante favorito y evitar que se convierta en el siguiente eliminado de Fiebre de Baile puedes hacerlo a través del voto popular. 

Para ello existen dos opciones mientras está el programa en vivo:

  • Código QR

Aparece durante en la transmisión en vivo durante las presentaciones de cada participante y para apoyar a tu favorito debes tomar tu celular, escanea el código QR y elegir de forma gratuita al famoso que quieres que se salve de la eliminación. 

  • Sitio web

También puedes ingresar en el sitio de Chilevisión.cl, sección Fiebre de Baile y presionar en "Votaciones", donde debes elegir a tu participante favorito. 

