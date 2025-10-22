Vota para salvar a tu favorito: Los famosos nominados a eliminación en Fiebre de Baile - Chilevisión

Ocho famosos se medirán nuevamente en la pista del baile del estelar para convencer al jurado de seguir en competencia. Revisa cómo apoyar a tu favorito.
Este miércoles se vivirá la tercera eliminación en Fiebre de Baile y un nuevo famoso tendrá que dejar la competencia.
Esta semana los duelos estuvieron marcados por el ritmo urbano y quienes no superaron la consigna tendrán una nueva oportunidad para presentarse ante el exigente jurado.
Tras la decisión de Raquel Argandoña, Power Peralta, Edymar Acevedo y Vasco Moulian, serán ocho famosos los que busquen su continuidad esta noche.
Los famosos que están en zona de riesgo y podrían ser eliminados de Fiebre de Baile este miércoles son:
Para apoyar a tu participante favorito y evitar que se convierta en el siguiente eliminado de Fiebre de Baile puedes hacerlo a través del voto popular.
Para ello existen dos opciones mientras está el programa en vivo:
Aparece durante en la transmisión en vivo durante las presentaciones de cada participante y para apoyar a tu favorito debes tomar tu celular, escanea el código QR y elegir de forma gratuita al famoso que quieres que se salve de la eliminación.
También puedes ingresar en el sitio de Chilevisión.cl, sección Fiebre de Baile y presionar en "Votaciones", donde debes elegir a tu participante favorito.