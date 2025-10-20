Fiebre de Baile: Conoce los duelos de este lunes y el ingreso de 2 nuevas famosas - Chilevisión

Tras dos exitosas semanas, este lunes se vivirá una nueva noche de duelos en el estelar de Chilevisión. 16 celebridades se enfrentarán para seguir en la competencia.

Tras dos exitosas semanas, este lunes se vivirá otra noche de duelos en Fiebre de Baile junto al ingreso de dos participantes nuevas.

Se trata de las influencers Carlyn Romero y Cata Days, quienes se enfrentarán por primera vez para seguir en la competencia.

Cabe recordar que la actriz María José Quiroz es la inmune de esta semana; por lo tanto, está eximida de este proceso.

Los duelos de este lunes en Fiebre de Baile

A continuación, revisa los famosos que se batirán a duelo este lunes 20 de octubre en Fiebre de Baile:

Carlyn Romero vs. Cata Days

Esteban Paredes vs. Raquel Castillo

Cony Capelli vs. Claudio Valdivia

Michelle Carvalho vs. Kike Acuña

Pastelito vs. Gabriel Urzúa

Raimundo Cerda vs. Francisco Reyes

Faloon Larraguibel vs. Princesa Alba

Skarleth Labra vs. Daniela Castro

¿Dónde ver Fiebre de Baile por Chilevisión?

El nuevo capítulo de Fiebre de Baile será transmitido en vivo por la pantalla de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.

También seguir en la transmisión digital a través del canal de YouTube de Chilevisión, con la previa a cargo de David Montoya y El Tomi y después el react de Claudio Michaux.

Además, puedes ver el programa a través de la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.