Fiebre de Baile: Conoce los duelos de este lunes y el ingreso de 2 nuevas famosas - Chilevisión

20/10/2025 20:06

Fiebre de Baile: Conoce los duelos de este lunes y el ingreso de 2 nuevas famosas

Tras dos exitosas semanas, este lunes se vivirá una nueva noche de duelos en el estelar de Chilevisión. 16 celebridades se enfrentarán para seguir en la competencia.

Publicado por CHV Noticias

Tras dos exitosas semanas, este lunes se vivirá otra noche de duelos en Fiebre de Baile junto al ingreso de dos participantes nuevas.

Se trata de las influencers Carlyn Romero y Cata Days, quienes se enfrentarán por primera vez para seguir en la competencia.

Cabe recordar que la actriz María José Quiroz es la inmune de esta semana; por lo tanto, está eximida de este proceso.

Los duelos de este lunes en Fiebre de Baile

A continuación, revisa los famosos que se batirán a duelo este lunes 20 de octubre en Fiebre de Baile:

  • Carlyn Romero vs. Cata Days
  • Esteban Paredes vs. Raquel Castillo
  • Cony Capelli vs. Claudio Valdivia
  • Michelle Carvalho vs. Kike Acuña
  • Pastelito vs. Gabriel Urzúa
  • Raimundo Cerda vs. Francisco Reyes
  • Faloon Larraguibel vs. Princesa Alba
  • Skarleth Labra vs. Daniela Castro

¿Dónde ver Fiebre de Baile por Chilevisión?

El nuevo capítulo de Fiebre de Baile será transmitido en vivo por la pantalla de Chilevisión, inmediatamente después de CHV Noticias Central.

También seguir en la transmisión digital a través del canal de YouTube de Chilevisión, con la previa a cargo de David Montoya y El Tomi y después el react de Claudio Michaux.

Además, puedes ver el programa a través de la señal online de chilevisión.clla App MiCHV.

