 “Es impactante”: Famoso youtuber español alucinó con voz gutural de candidata a Miss Mundo Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición Quiénes participarán en el debate presidencial 2025: Revisa el listado de candidatos Joven con discapacidad intelectual severa fue designado como vocal de mesa en San Bernardo Sismo de 6.7 se registró en las costas de Japón: Provocó alerta de tsunami “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/11/2025 17:53

“Es impactante”: Famoso youtuber español alucinó con voz gutural de candidata a Miss Mundo Chile

Shauntrack reaccionó a la presentación de Ignacia Fernández, representante de Las Condes que se ha viralizado en redes sociales con su talento en el death metal.

Publicado por CHV Noticias

La participación de Ignacia Fernández en el concurso Miss Mundo Chile está causando furor en redes sociales.

Durante la semifinal del certamen transmitida por Chilevisión, la joven mostró su talento como cantante de death metal. Ante esto, medios internacionales, artistas y reconocidos youtubers han puesto sus ojos en la chilena.

Este domingo, el músico y creador de contenidos español ShaunTrack, quien tiene más de 3 millones de suscriptores, publicó un video dedicado a la representante de Las Condes.

"Es el contraste de ver a la chica miss cantando algo tan bestia, con esos guturales; impacta bastante", reaccionó el youtuber.

"Lo que impacta también es que no arrugue su cara (...) pero ella sigue ahí con su cara perfecta, no se arruga nada, todo en su sitio, pero dando la potencia", agregó.

El español también aprovechó de revisar algunas canciones de la banda de Ignacia, Decessus, asegurando que "si te dicen que es una banda sueca o noruega, te lo crees 100%".

Estrellas de la música reaccionan a Ignacia Fernández

El show de Ignacia Fernández durante la prueba de talento de Miss Mundo Chile ha llegado a conocidas estrellas de la música.

Dentro de ellas se encuentra Ellie Goulding, cantante británica detrás de éxitos como Burn y Love Me Like You Do, comentó una publicación asegurando haber quedado “obsesionada” con la artista chilena.

A ella se suman las cantantes Rita Ora, REI AMI (K-Pop: Demon Hunters), Lauren Jauregui (exintegrante de Fifth Harmony), y el baterista del grupo francés Gojira, Mario Duplantier.

También se reportaron "me gusta" de exponentes del rock y el metal mundial como Amy Lee, vocalista de Evanescence; Mike Pfaff, miembro de Slipknot; y Erik Grönwall, exvocalista de Skid Row.

Cabe recordar que Ignacia Fernández es una de las 20 clasificadas de la final de Miss Mundo Chile 2025, que se transmitirá en vivo este domingo 9 de noviembre por Chilevisión.

Publicidad

Destacamos

Noticias

CHV Noticias emitirá entrevista exclusiva al hijo de Julia Chuñil, indagado por su desaparición

Lo último

Lo más visto

“Muy fuerte”: Yuhui desata polémica tras publicar impactante video donde matan y cocinan a tortuga

En el video se puede ver cómo el exGran Hermano Chile compra una tortuga para posteriormente cocinarla junto a su familia.

09/11/2025

Gran final Miss Mundo Chile 2025: Sigue EN VIVO el certamen y conoce a la nueva ganadora

Esta noche se elegirá a la nueva reina, sucesora de Francisca Lavandero, quien tendrá la misión de representar a Chile en el certamen Miss Mundo.

09/11/2025

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

09/11/2025

“Sí, pero me...”: Hija de Perla Ilich sufrió accidente y sacó carcajadas con su reacción en redes

La pequeña Carolina tiene 6 años e interrumpió a su madre para contar en pocas palabras lo que había vivido, sacando carcajadas entre los seguidores que elogiaron su personalidad extrovertida.

09/11/2025