“No me imaginaba que era ella”: Ignacia Fernández sorprendió con particular talento en Miss Mundo Chile - Chilevisión

La joven de 27 años es cantante de death metal, un subgénero que requiere gran técnica para poder generar los "death growls" una forma de cantar de tipo gutural.

Este domingo se llevó a cabo la semifinal del Miss Mundo Chile 2025 y la candidata de la comuna de Las Condes, Ignacia Fernández, impactó a los presentes al interpretar una canción de death metal.

La joven de 27 años fue una de las 20 candidatas que clasificaron para la final del certamen de belleza luego de que su presentación estuviera marcada por el uso de "death growls", un tipo de voz gutural que requiere gran técnica y marca algunos subgéneros del mismo tipo de música.

Ignacia Fernández impactó con presentación de death metal

"¿Qué te puedo decir? Creo que todos estamos sorprendidos. Al principio la miraba bien y decía: 'A lo mejor está cantando otra persona' como que no me imaginaba que era ella la que estaba definitivamente haciendo la voz", señaló Sergio Arias, jurado del certamen.

En esa misma línea, Camila Andrade comentó: "Creo que sorprende, es algo completamente diferente, además que no tiene nada que ver con su forma".

Fernández impresionó al público por la gran técnica vocal, pero también con los resultados que ha obtenido con este talento: "Entiendo que logró tener su primera gira internacional junto a su banda, gran logro, por eso la felicito", destacó Andrade.

"Siento que lo que acabamos de ver y presenciar tiene que ver con una presentación muy rupturista y única y bien me gusto mucho", concluyó.

Por su parte, Francisca Lavandero precisó: "Impresionada, porque cuando una la ve al principio es muy fina, no se imagina que tiene esa voz tan potente y creo que sale un poco de ese estereotipo de que la miss es fina, es todo, entonces me gusto mucho la presentación".

Finalmente, Fernández avanzó en el certamen de belleza y logró clasificar como una de las 20 candidatas que participarán de la final del Miss Mundo 2025 el próximo 9 de noviembre.

