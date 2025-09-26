 VIDEO | “No contaste…”: La reacción de Vivianne Dietz por bochornosa confesión de Simón Pesutic - Chilevisión
26/09/2025 10:56

VIDEO | “No contaste…”: La reacción de Vivianne Dietz por bochornosa confesión de Simón Pesutic

El actor generó varias reacciones en redes sociales tras revelar una vergonzosa anécdota a Pamela Díaz, ocurrida al comienzo de su relación con la actriz.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Vivianne Dietz bromeó a su pareja, Simón Pesutic, tras contar una vergonzosa experiencia al comienzo de su relación.

A través de Instagram, el actor compartió un video en que Dietz se burlaba de él después de sus declaraciones en el programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz.

"¡Se meó!", reaccionó Vivianne en tono burlesco. Luego, emplazó a su pareja: "No contaste la verdadera historia".

La vergonzosa confesión de Simón Pesutic

Durante el espacio liderado por Díaz, Simón Pesutic fue consultado sobre "una vergüenza grande" que haya vivido y recordó un incómodo episodio al inicio de su pololeo con Vivianne Dietz.

"Nos quedamos un día a dormir en su casa y soñé que me estaba duchando. De repente me despierto, nos abrazamos y (Vivianne) me dice: 'Está mojado acá'... Me meé", reveló el actor.

La historia descolocó a Pamela, quien reaccionó con un fuerte "¡nooo!" y se llevó las manos a la cara. "Qué heavy", comentó después.

"Yo creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor. O sea, seguir conmigo después de esa hue...", señaló Simón, a lo que La Fiera indicó: "Yo pensaría que se hace pipí siempre".

Sin embargo, el intérprete aseguró que sólo ocurrió esa vez y nunca más se volvió a repetir.

Mira la reacción de Vivianne Dietz:

