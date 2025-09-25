¿Qué fue de Diego Casanueva? El presente del recordado actor que interpretó a José Miguel Carrera en TV - Chilevisión

El actor participó en teleseries y recordadas producciones como Héroes y Mala Conducta. Sin embargo, decidió alejarse de la televisión, lo que ha despertado la nostalgia en redes sociales.

Diego Casanueva conquistó a la audiencia chilena con sus actuaciones en teleseries y recordadas producciones como Héroes y Los 80.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de la televisión, lo que ha despertado la nostalgia de sus seguidores en redes sociales.

Actualmente, el actor encontró un nuevo camino lejos de las cámaras, pero sin perder el vínculo con la creatividad.

De "Cómplices" al histórico José Miguel Carrera

Diego Casanueva emergió en la escena chilena gracias a sus roles en Cómplices (TVN), Corazón de María, Mala Conducta (CHV) y, más sobresaliente, por interpretar a José Miguel Carrera en la serie Héroes (Canal 13).

Este último personaje lo catapultó entre el público y le permitió trabajar también en Los 80, Adiós al Séptimo de Línea y otras producciones que marcaron los 2000.

Además de la televisión, Casanueva también cultivó una carrera en cine y teatro. Ganó premios —como mejor actor secundario en Se Arrienda (2005)— y participó en montajes teatrales destacados. También fue parte de filmes como Teresa (2009) y Drama (2010), entre otros trabajos importantes.

Con el paso del tiempo, el actor comenzó a alejarse de los roles televisivos. Su última producción conocida fue Chico Reality en 2016. Desde entonces, su presencia en producciones dramáticas abiertas ha sido casi nula.

El presente de Diego Casanueva

Hoy Diego Casanueva lidera Proyecto Selva, su emprendimiento dedicado al diseño de áreas verdes.

En este proyecto diseña jardines, ambientes naturales para hoteles, restaurantes y tiendas, aplicando lo aprendido en talleres sobre especies vegetales, iluminación y riego.

Este trabajo le ha permitido reconectarse con su otra pasión (la naturaleza), alejado de la fama de las cámaras.

Aunque no tiene la exposición televisiva de antes, Casanueva mantiene cierto vínculo con el público a través de redes sociales, especialmente mostrando su trabajo con Proyecto Selva.

Así luce Diego Casanueva en la actualidad: