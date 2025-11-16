 VIDEO | El divertido momento de Arturo Vidal: No supo doblar los votos y debió ser asistido por vocal - Chilevisión
Minuto a minuto
Consultor digital: Revisa acá TODOS los resultados de las Elecciones 2025 Elecciones Parlamentarias 2025: Así se reparten los escaños en Chile con el método D'Hondt “Si me atraso, ustedes...”: María José Quiroz sufrió percance mientras votaba en las Elecciones 2025 La nueva medida de seguridad de José Antonio Kast que se instaló en Las Condes 🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/11/2025 16:47

VIDEO | El divertido momento de Arturo Vidal: No supo doblar los votos y debió ser asistido por vocal

A través de sus redes sociales, el volante de Colo Colo compartió su llegada a las urnas, donde protagonizó un anecdótico momento antes de ingresar los votos.

Publicado por CHV Noticias

Un divertido momento protagonizó Arturo Vidal este domingo en su llegada a votar en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

A través de su cuenta de Instagram, el volante colocolino transmitió en vivo todo el trayecto en el que ingresa al local de votación y se dirige a las urnas para cumplir con su deber cívico. 

Cercano y aplaudido por la gente, el "Rey" tuvo tiempo para sacarse fotos con todos los asistentes. Sin embargo, un momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores fue cuando llegó el minuto de doblar los votos y debió salir con papeleta en mano a pedir ayuda. 

Arturo Vidal saca risas en local de votación tras no saber doblar los votos 

"Vamos, vamos, vamos", se arengó el "king" antes de entrar a la cabina para marcar su voto entre una multitud que esperaba su salida para conversar con él. 

"Es una raya, no más, ¿cierto?", preguntó Vidal desde la cortina a quienes se encontraban esperando su votación. 

Completada la elección, en la transmisión se puede ver cómo el excampeón de América sale riendo de la cámara secreta con los votos abiertos, dejando entrever que no sabía cómo doblarlos. 

Finalmente, fue una de las vocales de mesa quien debió ayudarlo para culminar el sufragio

"Todo se aprende, todo se aprende", cerró el jugador. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

🔴 EN VIVO | Sigue acá el conteo de votos en estas Elecciones 2025

A las 18:00 inicia el conteo de votos de las mesas receptoras de sufragios en todo el país, en estas Elecciones 2025. Sigue aquí el proceso en vivo.

16/11/2025

“Un pequeño milagro”: Ex de Steffi Méndez anunció que será padre y la influencer respondió

Leo Méndez Jr, hermano de Steffi también reaccionó en duros términos al anuncio.

16/11/2025

"Si Kaiser pasa...": Pablo Chill-E lanza irónica promesa en medio de las Elecciones 2025

El reconocito artista urbano se mantuvo fiel a su estilo y utilizó su cuenta de X para cuestionar al candidato nacional libertario Johannes Kaiser.

16/11/2025

Resultados preliminares: Revisa cómo va el voto chileno en el extranjero para las Elecciones 2025

Se conocen los primeros resultados del voto chileno en el exterior, donde los países ubicados en Oceanía son tradicionalmente los primeros en cerrar sus mesas.

16/11/2025