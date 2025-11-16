VIDEO | El divertido momento de Arturo Vidal: No supo doblar los votos y debió ser asistido por vocal - Chilevisión

A través de sus redes sociales, el volante de Colo Colo compartió su llegada a las urnas, donde protagonizó un anecdótico momento antes de ingresar los votos.

Un divertido momento protagonizó Arturo Vidal este domingo en su llegada a votar en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

A través de su cuenta de Instagram, el volante colocolino transmitió en vivo todo el trayecto en el que ingresa al local de votación y se dirige a las urnas para cumplir con su deber cívico.

Cercano y aplaudido por la gente, el "Rey" tuvo tiempo para sacarse fotos con todos los asistentes. Sin embargo, un momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores fue cuando llegó el minuto de doblar los votos y debió salir con papeleta en mano a pedir ayuda.

Arturo Vidal saca risas en local de votación tras no saber doblar los votos

"Vamos, vamos, vamos", se arengó el "king" antes de entrar a la cabina para marcar su voto entre una multitud que esperaba su salida para conversar con él.

"Es una raya, no más, ¿cierto?", preguntó Vidal desde la cortina a quienes se encontraban esperando su votación.

Completada la elección, en la transmisión se puede ver cómo el excampeón de América sale riendo de la cámara secreta con los votos abiertos, dejando entrever que no sabía cómo doblarlos.

Finalmente, fue una de las vocales de mesa quien debió ayudarlo para culminar el sufragio.

"Todo se aprende, todo se aprende", cerró el jugador.