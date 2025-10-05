 VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera - Chilevisión
05/10/2025 12:53

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado Claudio Michaux dio a conocer a través de redes sociales que sufrió un accidente en moto.

El comediante publicó el video del momento exacto en que pierde el control del vehículo y cae al piso en plena carretera.

El registro fue captado por un motociclista que venía atrás, quien inmediatamente paró para auxiliar al también streamer. 

"Tío, trate de no bajarse de esa forma de la moto"

"Choqué en moto, pero estoy bien", fue la descripción con la cual el humorista acompañó la publicación.

Y muy a su estilo, Michaux se tomó el momento con humor y publicó junto al registro algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.

"Ya, pero ¿cómo está? La moto", "no te mueras aún, quiero ir verte al menos una vez", "tío, trate de no bajarse de esa forma de la moto, no la recomiendo", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Mira el video a continuación:

