El arrollador inicio del 2025 de Claudio Michaux: Manifestó su sueño y repasó sus hitos - Chilevisión

El comediante se refirió a sus logros más recientes en el humor y en el stream de Chilevisión, revelando sus momentos favoritos del react de Gran Hermano Chile, su parrilla soñada para presentarse en Viña del Mar, entre otras infidencias.

Festival del Huaso de Olmué, el react en Gran Hermano Chile -el cual le otorgó un Copihue de Oro como mejor streamer- y las proyecciones de su carrera. Claudio Michaux habló en exclusiva con CHV Noticias digital sobre su paso por el

El popular humorista de 29 años contó que haber recibido el galardón es algo "muy importante, porque si bien llevo algunos años de carrera, yo siempre considero que -su carrera- está partiendo".

El Tío Michoca y el react de Gran Hermano Chile

Michaux hizo hincapié en la importancia que tuvo el react en su carrera, destacándolo como "una de las grandes cosas a las que he llegado".

"Me puso desafíos que yo no habría tenido de otra manera... Porque no se trata solo del horario o del contenido, sino del formato, de hacer algo muy novedoso para un público muy masivo que quizás no lo entendía de comienzo y hacerlo bien para que engancharan", agregó.

Con respecto a su visión de la escena actual del react en Chile, Claudio destacó la variedad que existe: "Me gusta que se haga, obviamente no soy el único, pero si solo lo hiciera yo, no sería una industria, sería una idea. Es la alternativa digital a la gente que ya no ve tele".

los mejores momentos que vivió en el espacio del streaming de Chilevisión, entre los cuales están la caída de Felipe, la icónica pelea de Pincoya y Fran Maira y la emoción de Pedro Astorga con la mamá de Pato. "Yo soy un fan como de cuando la comedia se mezcla con los momentos más tristes que tenga el corazón", subrayó. Mientras que los más difíciles siempre eran "cuando están los participantes conmigo en el programa, porque se rompe la cuarta pared". "Es como mostrar al actor y no al personaje que está haciendo en la película", agregó.

Festival del Huaso de Olmué

Michaux se refirió a su paso por el Patagual e hizo hincapié en la diferencia con su primera experiencia en el icónico escenario: "La primera vez que fui era muy inexperto, llevaba un año y medio haciendo stand-up".

Con respecto a su reciente paso, sostuvo: "Estuve muy cómodo, lo pasé muy bien y estuve muy presente en el show, disfrutando que el público se riera".

El comediante también recordó el bullado inicio de su rutina, donde parte del público se encontraba pifiando por personas que se encontraban de pie, tapando el escenario.

"Ahí agradecí mucho los bares malos", respondió entre risas. "Entendí al tiro lo que pasaba, escuché pifias, pero me imaginé que no eran para mí porque literal no había dicho nada, no había empezado", añadió.

Claudio siguió relatando la situación, recordando que "tenía que ayudar a que se solucionara, porque al final el show es para ellos. El público tiene que estar cómodo... No solo quiero que me vean y yo aparecer en el escenario".

Festival de Viña junto a... ¿Kidd Voodoo?

Con respecto a la posibilidad de enfrentarse al monstruo en algún momento de su carrera, Tío Michoca confesó que "me gustaría ir al Festival de Viña, no sé si enfrentarme al monstruo, siento que eso de enfrentarse, no. Me gustaría ir a hacer reír a la gente".

"Quiero ir completamente... Está puesto en mi visionboard", reveló entre risas.

Michaux también dio a conocer su parrilla de artistas ideal para presentarse, manifestando su gusto por la música chilena.

"Me hubiese encantado estar junto a Kidd Voodoo, de verdad. Yo lo siento muy reflejado como en la carrera, es bueno para trabajar, joven, simpático, como muy buena onda", aseguró.

"O una banda chilena que haga falta que estén en Viña, como Santa Feria o La Combo Tortuga... Bandas que puedan ir al Festival de Viña y generar el fenómeno que tuvo Los Tres el 2006", agregó.

Proyección al futuro y mirada al pasado

Además, Claudio Michaux adelantó parte de su futuro tanto en el stand-up como en el stream, afirmando que "este año [toca] trabajar harta rutina, harto stand -up... Obviamente, seguir en digital, seguir haciendo contenido, reacciones, joyitas de la televisión chilena y demás".

Por otra parte, se emocionó al recordar a ese niño de Puente Alto que fue alguna vez, sosteniendo que "todo pasa por algo, se va a justificar más adelante... Muchas veces no he entendido cosas y con el tiempo siempre se resuelve".

Claudio Michaux finalizó dándole un consejo a ese niño del pasado: "Sigue haciendo lo que quieres hacer porque va a llegar a buen puerto y más adelante siempre uno va a entender qué sucede".