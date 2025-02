Kidd Voodoo relató aterradora experiencia paranormal: Se contactará con Vanessa Daroch - Chilevisión

El joven artista contó cómo en un reciente viaje a Miami pensó que habían entrado a robar en la casa donde se encontraba. Sin embargo, se trataba de otra cosa.

Kidd Voodoo dejó impactada a Pamela Díaz en el último capítulo de Sin Editar, esto luego de relatar una aterradora experiencia paranormal en Miami. Ante esto, la modelo le aconsejó juntarse con Vanessa Daroch.

El cantante empezó a contar su historia luego de que La Fiera le preguntara por sus temores, a lo que el intérprete de Minnie respondió que le aterra "aquello que no puedo explicar".

Kidd Voodoo relató aterradora experiencia paranormal en Miami

"¿Cosas paranormales? ¿Te pasan?", le consultó Pamela. "Sí... A veces. Te voy a contar otra historia", contó entre risas el artista.

"El último viaje que tuvimos, que fue como hace dos meses, los cabros querían salir, y yo no salí porque ya estaba frito", empezó a relatar.

"Yo me quedé en este depa, y llamé a mi polola porque estaba aburrido. De repente todas las luces del living se apagan y yo dije ´¿qué we..?´, se prenden, se apagan y cerré la puerta", agregó.

Entre risas, el artista urbano siguió: "Yo dije ´entró alguien a robar´, de repente entró alguien a mi pieza y empiezo a escuchar que alguien tira la cadena del otro baño, entonces yo dije ´entró un we... al depa´".

"Entonces yo voy al baño de mi pieza y me encierro metido en el piso con una lata de redbull, para defenderme o algo. Llamé a los cabros, llegaron... Y me dicen ´hermano estai loco, no había nadie´", sentenció.

Sin embargo, Kidd Voodoo señaló que: "En lo que salgo de la pieza, miro para el lado en el ventanal y veo a un loco corriendo para el otro lado, me puse a gritar como enfermo, le pedí a un compañero si podía ir a mirar y no había nadie".

Luego de un momento, Pamela Díaz le aconsejó contactarse con Vanessa Daroch, dándole el número de teléfono de la médium al manager del artista.

Revisa el video: