"Víctimas de dos personas narcisistas...": Belenaza lanzó potente mensaje en Día de la Mujer - Chilevisión

08/03/2026 10:47

"Víctimas de dos personas narcisistas...": Belenaza lanzó potente mensaje en Día de la Mujer

La actriz recordó a dos amigas cuyos nombres no reveló y reflexionó en torno a sus historias, donde ambas fueron víctimas de violencia.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Belén Mora, también conocida como "Belenaza", envió un potente mensaje a través de sus redes sociales en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

La actriz y comediante recordó a dos de sus amigas, cuyos nombres no reveló, pero que han sido víctimas de violencia, y reflexionó al respecto.

¿Qué dijo Belenaza?

A través de su cuenta de Instagram, Belenaza sentenció: "Este 8M se lo dedico a dos amigas cuyos nombres mantendré en reserva, que han demostrado una fortaleza y una resiliencia que no había visto nunca".

En esa misma línea, agregó: "Dos amigas, víctimas de la violencia, no solo por parte de sus victimarios, sino también de una sociedad que las culpa por lo que les pasó".

Mora criticó al sistema judicial y acusó falta de protección para las personas que menciona, así como también arremetió contra sus agresores: "Víctimas de dos personas narcisistas, malignas y de su entorno que los protege de maneras impensadas".

"Por estas dos amigas hoy yo me siento orgullosa. Me encantaría vivir en una sociedad donde el hecho de que tengan que ser inhumanamente fuertes y resilientes no fuera necesario. Pero así es", declaró Belén.

Aunque no reveló la identidad de ninguna persona, Belén mantiene una cercana amistad con Yamila Reyna, quien interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Américo, su expareja.

Finalmente, la actriz concluyó: "Me encantaría decir: 'La justicia va a hacer su pega', 'Con esto que hicieron, la gente y la sociedad los van a castigar', pero no hay NINGUNA certeza de aquello. Este y todos los días son suyos, amigas".

Revisa la publicación de Instagram:

