“Un dolor insoportable”: Belén Mora actualizó su estado de salud tras compleja crisis - Chilevisión

18/11/2025 10:09

“Un dolor insoportable”: Belén Mora actualizó su estado de salud tras compleja crisis

La comediante está atravesando por difíciles días debido a una enfermedad crónica. "Dormimos dos o tres horas por noche y eso también afecta", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Belén Mora actualizó su estado de salud a raíz de una crisis por neuralgia del nervio trigémino, que provoca fuertes dolores en su cuerpo.

"Es como una mezcla de jaqueca tremenda, tener caries en todos los dientes y una otitis feroz. Todo al mismo tiempo. He tenido 3 hijos y te puedo decir que esto es peor", afirmó en entrevista con LUN.

Esta afección se produce a través de ráfagas inesperadas de dolor provocadas por el estímulo al nervio trigémino, que recorre todo el cráneo.

Al respecto, la comediante señaló: "El peak ocurrió el pasado sábado y en esas situaciones, tengo un dolor insoportable. Toto (Acuña, su pareja) estaba de viaje y llegaron amigas a auxiliarme, a apapacharme".

Belén Mora habla de su compleja enfermedad

Consultada sobre las causas de esta crisis, Mora sinceró que "podría ser por estrés", ya que hace una semana su hijo de 9 meses se encuentra enfermo y ha sufrido de "privación de sueño todos estos días".

La actriz recuerda que no es la primera vez en su vida que atraviesa por esta situación de salud. A sus 21 años y de forma completamente inesperada, sintió los primeros dolores.

"Hoy estoy bien, con un dolor soportable. Yo espero que esté pasando, Dios quiera que pase", afirmó al citado medio.

A través de Instagram, la integrante de Detrás del Muro agradeció las muestras de cariño y afirmó que "solo quienes lo padecen (esta enfermedad) saben lo invalidante y doloroso que era tomarlo en brazos (a su hijo)".

"No dormía hace mucho rato, llevo un mes con privación de sueño y no solo yo, Toto también porque han estado enfermos los niños. Dormimos dos o tres horas por noche y eso también afecta", agregó.

