“Aumenta en cada cuadro”: Belén Mora está atravesando compleja crisis tras enfermedad crónica - Chilevisión

Actualmente, la humorista recibió ayuda de su círculo más cercano, puesto que al estar en periodo de lactancia no puede consumir los medicamentos que necesita.

Belén Mora, también conocida como "Belenaza" anunció este domingo en redes sociales que se encuentra atravesando por un complejo estado de salud tras vivir una crisis de neuralgia del trigémino, una enfermedad crónica.

Dicha condición se caracteriza por dolor facial intenso, similar a una descarga eléctrica, por lo que aprovechó la instancia para mostrar como modifica sus facciones.

Los detalles del estado de salud de Belén Mora

"Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino. Para quienes han

padecido eso, sabrán el dolor intenso que significa, que más encima aumenta en cada cuadro", relató Mora en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Como estoy con lactancia, no puedo tomar los analgésicos que me quitan ese dolor, o al menos lo mitigan. Y además, Ponchito y Damián con gastroenteritis".

Belén pudo contar con una sólida red de apoyo y relató: "Hoy pensé que me iba a morir de dolor y llegaron mis amigas, además de mi tía Berni. Me apapacharon, me hicieron reiki, me compraron remedios, me ayudaron con los niños. Ahora mi dolor es un 4 (de 1 a 10) y mi corazón está llenito".

La humorista mostró además una fotografía de su rostro en plena crisis, donde se nota la tensión en sus músculos y cómo las dolencias transforman sus facciones.

Durante este domingo, Belén Mora aseguró que se encuentra mejor de salud y mostró una nueva selfie que refleja notoriamente el cambio. Luego, acudió a votar en estas Elecciones 2025.

Revisa las publicaciones de Instagram: