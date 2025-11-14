Vasco Moulian reveló cuál es su mayor arrepentimiento en Fiebre de Baile: “No debí haber usado...” - Chilevisión

El actor, opinólogo y director, catalogado como uno de los personajes más odiados de la televisión chilena este último tiempo, visitó Podemos Hablar y se sinceró sobre su participación en el estelar de baile.

"Siempre me han odiado un poquito, así que es normal". Con esas palabras Vasco Moulián se refirió a su participación en Fiebre de Baile, el programa de baile de Chilevisión donde actualmente se desempeña como jurado.

Como era de esperar, su rol en el estelar no ha pasado desapercibido gracias a su determinado y tajante desplante, pues no ha temido en calificar negativamente a los participantes cuando, a su juicio, no han trabajado o ensayado lo suficiente.

En ese sentido, fiel a su estilo y siendo catalogado como uno de los personajes más odiados de la televisión chilena este último tiempo, el actor, director y presentador de televisión visitó Podemos Hablar para repasar algunas polémicas del espacio.

Vasco Moulián: "No debí ocupar la palabra"

Una de ellas guarda directa relación con una de las bailarinas, en concreto, Cony Capelli, cuyo baile en un episodio cuestionó en duros términos, lo que desató una lluvia de críticas tanto en el programa como en redes sociales.

"No debí haber usado la palabra 'penca'", reconoció a Diana Bolocco. Sin embargo, no por las razones que parecerían: según agregó, debió haber ocupado la palabra "patético, terrible, asqueroso... Parece que la palabra 'penca' no le gustó al mundo del espectáculo".

Cabe recordar que Vasco Moulian interpeló a Constanza Capelli al mencionar que "hay personas en la casa, (...) este espectáculo, tengo que decirlo, es para las personas que nos están viendo en la casa". "Salió penca, fome. Perdón la expresión, es la peor", lanzó.

"Cony, yo voy a tratar que tú conectes con las personas que están en la casa también, y para eso hay que compartir la emoción con la cámara, esto es un programa de televisión", arremetió nuevamente en Fiebre de Baile.

La participante ocupó su derecho a réplica y al día siguiente contestó: "Corregirle un poco a Vasco, porque como bien dice Faloon, la disculpa debió haber sido a mí y hacia mi bailarín más que a la audiencia".

"Está bien que esto sea para la tele pero somos humanos y detrás de estos intérpretes hay una persona, y creo que es también una falta de respeto el decir esa palabra cuando hay un esfuerzo súper importante", acusó desde el backstage.