“Todo el hocico roto”: Hija de DJ Méndez revela VIDEO INÉDITO del atropello a su padre y perrita - Chilevisión

19/11/2025 19:31

“Todo el hocico roto”: Hija de DJ Méndez revela VIDEO INÉDITO del atropello a su padre y perrita

Issis Méndez también lanzó sus descargos a través de redes sociales, donde cuestionó el actuar del conductor que atropelló a su padre.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Issis Méndez, hija menor de DJ Méndez, reveló un video inédito del atropello que sufrió el cantante en Isla de Maipo mientras circulaba en bicicleta.

El registro muestra a la persona que manejaba el vehículo, su padre, su perrita y un funcionario municipal, mientras que María Beatríz Fuentes, su pareja, explica en detalle lo sucedido.

Video inédito del atropello a DJ Méndez

"Choca a Leo, Leo ahora tiene una contusión que hay que ir a ver, veníamos en bicicleta desde acá, había un disco pare en el que él no paró, siguió avanzando, miró hacia allá y avanza y agarra a Leo acá", señaló la mujer.

En esa misma línea, comentó que ella se acercó al vehículo y le hizo un gesto en la ventana al conductor para que se detuviera; sin embargo, esta persona no paró y siguió avanzando: "Leo quedó abajo del auto con la bicicleta".

Abajo del artista y su bicicleta quedó Mara, la perrita de DJ Méndez, quien fue trasladada a una clínica veterinaria, puesto que también resultó con lesiones: "La chancha quedó con todo el hocico roto", comentó María Beatríz.

En el registro se ve que la perrita terminó con lesiones que estaban sangrando y luego Issis concluyó: "No me entra en la cabeza
cómo es posible que alguien sea capaz de arrastrar a alguien manejando (...) Si esto queda como si nada es un acto de que las personas ¡No pagan sus consecuencias!".

Revisa la historia de Instagram:

