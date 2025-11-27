 Música, humor y magia en la Teletón 2025: Conoce a los artistas que estarán en el Estadio Nacional - Chilevisión
27/11/2025 16:05

Música, humor y magia en la Teletón 2025: Conoce a los artistas que estarán en el Estadio Nacional

La última jornada de la cruzada solidaria promete un espectáculo inolvidable en el Estadio Nacional, donde una destacada lista de artistas se reunirá para concluir con música, emoción y sorpresas este gran evento.

Publicado por CHV Noticias

Falta cada vez menos para dar inicio a la nueva edición de la Teletón, el cual se desarrollará este 28 y 29 de noviembre. Evento que tendrá lugar en el teatro y cerrará en el Estadio Nacional.

Como todos los años, esta cruzada solidaria reunirá tanto a cantantes, humoristas, influencer, actores y personajes relevantes del espectáculo nacional, quienes animarán a todos a participar para llegar a la meta.

Además, esta edición marcará el regreso del evento de clausura de la Teletón en el Estadio Nacional, que no se realizaba desde el año 2022. Un hito que coincidirá con la celebración de los 30 años desde que la cruzada solidaria realiza su espectáculo final en ese recinto.

A qué hora inicia la clausura de la Teletón en el Estadio Nacional

A partir de las 22:00 horas, el show de clausura de la Teletón 2025 contará con números musicales de artistas tanto nacionales como internacionales, además del imperdible bloque de humor. 

Música y humor en el Estadio Nacional

A continuación, te presentamos la parrilla de artistas musicales de la última noche.

  • Myriam Hernández
  • Pablo Alborán
  • Zúmbale Primo
  • Anta Torroja
  • Emilia Dides
  • Bray On
  • Nico Ruiz
  • Lucero
  • María José Quintanilla
  • Gino Mella
  • Francisca Valenzuela
  • Paulina Rubio
  • Noche de Brujas

Humor y magia en el Nacional

A continuación, te presentamos la parrilla de artistas a cargo de la magia y el humor de la última noche.

  • Stefan Kramer
  • Jean Paul Olhaberry
