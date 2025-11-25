 Teletón 2025: Consigue AQUÍ entradas GRATIS para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional - Chilevisión
25/11/2025 11:57

Teletón 2025: Consigue AQUÍ entradas GRATIS para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional

Solo se pueden retirar máximo dos tickets por persona los que serán entregados en formato digital (e-ticket) tanto para los shows del viernes 28 y el cierre del sábado 29 de noviembre.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este martes se liberaron las entradas para la Teletón 2025 que se llevará a cabo este viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

La programación de la cruzada solidaria incluye seis bloques distribuidos en las 27 horas que dura la transmisión. 

Este medio día se liberaron los tickets correspondientes al show de obertura en el Teatro Teletón y también a la jornada de cierre que se realizará a partir de las 22 horas en el Estadio Nacional. 

La versión número 36 del evento contará con la participación de artistas internacionales como Pablo Alborán, Cristian Castro, Emmanuel, Manuel Mijares, Yuri, Lucero y Ana Torroja.

A ellos se les sumarán artistas nacionales como María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Emilia Dides, Nico Ruiz, Katteyes y Stefan Kramer.

Retira AQUÍ tu entrada GRATIS para la Teletón

Las entradas para la Teletón son totalmente gratuitas y se pueden adquirir a través del sistema PuntoTicket.cl, a partir del mediodía del martes 25 de noviembre.

Los tickets cuentan con stock limitado y solo se pueden adquirir máximo dos por persona únicamente en formato digital (e-ticket), sin ningún costo asociado. 

Para retirar las entradas gratis es necesario estar registrado en el sistema de la tiquetera, completando un formulario con nombre, RUT y contraseña.

