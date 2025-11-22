Teletón 2025: Esta es la parrilla completa de artistas que estarán en el regreso al Estadio Nacional - Chilevisión

La cruzada solidaria cuenta con una amplia y diversa lista de músicos y humoristas para las 27 horas de transmisión.
Falta menos de una semana para el comienzo de la esperada Teletón 2025, la cruzada solidaria que este año se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de noviembre.
Bajo el lema "Tu corazón, el corazón de la Teletón", la edición de este año volverá al Estadio Nacional tras 3 años, y lo hará con una parrilla de artistas de alto impacto.
Las presentaciones en el Teatro Teletón y en el Estadio Nacional incluirán números musicales y de humor. A continuación, revisa el detalle:
En Teatro Teletón:
En Estadio Nacional:
Según detalló la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la Teletón 2025 constará de seis bloques temáticos repartidos en 27 horas de transmisión.
El niño embajador es Alan García y la campaña buscará superar la meta que el año pasado fue de $40.502.617.946.