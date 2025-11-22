 Teletón 2025: Esta es la parrilla completa de artistas que estarán en el regreso al Estadio Nacional - Chilevisión
22/11/2025 14:53

Teletón 2025: Esta es la parrilla completa de artistas que estarán en el regreso al Estadio Nacional

La cruzada solidaria cuenta con una amplia y diversa lista de músicos y humoristas para las 27 horas de transmisión.

Falta menos de una semana para el comienzo de la esperada Teletón 2025, la cruzada solidaria que este año se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de noviembre.

Bajo el lema "Tu corazón, el corazón de la Teletón", la edición de este año volverá al Estadio Nacional tras 3 años, y lo hará con una parrilla de artistas de alto impacto.

Esta es la parrilla de artistas confirmados para la Teletón 2025

Las presentaciones en el Teatro Teletón y en el Estadio Nacional incluirán números musicales y de humor. A continuación, revisa el detalle:

En Teatro Teletón:

  • Yuri
  • Mijares
  • Emmanuel
  • Cristián Castro
  • Katteyes
  • Princesa Alba
  • Lucky Brown
  • Darkiel
  • Pablito Pesadillo
  • Julianno Sosa
  • King Savagge
  • Nickoog Clk
  • Q_ARE
  • Toly Fu
  • Lara Campos
  • Plim Plim
  • Detrás del Muro

En Estadio Nacional: 

  • Stefan Kramer
  • Myriam Hernández
  • Paulina Rubio
  • Lucero
  • Ana Torroja
  • Pablo Alborán
  • María José Quintanilla
  • Nico Ruiz
  • Emilia Dides
  • Bray On
  • Francisca Valenzuela
  • Grupo Alegría
  • Gino Mella
  • Noche de Brujas
  • Zúmbale Primo

Así será la Teletón 2025

Según detalló la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la Teletón 2025 constará de seis bloques temáticos repartidos en 27 horas de transmisión.

El niño embajador es Alan García y la campaña buscará superar la meta que el año pasado fue de $40.502.617.946.

