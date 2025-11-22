Teletón 2025: Esta es la parrilla completa de artistas que estarán en el regreso al Estadio Nacional - Chilevisión

La cruzada solidaria cuenta con una amplia y diversa lista de músicos y humoristas para las 27 horas de transmisión.

Falta menos de una semana para el comienzo de la esperada Teletón 2025, la cruzada solidaria que este año se llevará a cabo el próximo 28 y 29 de noviembre.

Bajo el lema "Tu corazón, el corazón de la Teletón", la edición de este año volverá al Estadio Nacional tras 3 años, y lo hará con una parrilla de artistas de alto impacto.

Esta es la parrilla de artistas confirmados para la Teletón 2025

Las presentaciones en el Teatro Teletón y en el Estadio Nacional incluirán números musicales y de humor. A continuación, revisa el detalle:

En Teatro Teletón:

Yuri

Mijares

Emmanuel

Cristián Castro

Katteyes

Princesa Alba

Lucky Brown

Darkiel

Pablito Pesadillo

Julianno Sosa

King Savagge

Nickoog Clk

Q_ARE

Toly Fu

Lara Campos

Plim Plim

Detrás del Muro

En Estadio Nacional:

Stefan Kramer

Myriam Hernández

Paulina Rubio

Lucero

Ana Torroja

Pablo Alborán

María José Quintanilla

Nico Ruiz

Emilia Dides

Bray On

Francisca Valenzuela

Grupo Alegría

Gino Mella

Noche de Brujas

Zúmbale Primo

Así será la Teletón 2025

Según detalló la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), la Teletón 2025 constará de seis bloques temáticos repartidos en 27 horas de transmisión.

El niño embajador es Alan García y la campaña buscará superar la meta que el año pasado fue de $40.502.617.946.