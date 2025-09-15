Sufrió daño en el rostro: La rara alergia de Sofía Vergara que le impidió asistir a importante premiación - Chilevisión

La actriz colombiana iba a ser una de las presentadoras de la edición 77, pero un problema de último minuto le impidió ir y terminó en urgencias. Compartió imágenes de lo ocurrido en sus redes sociales.

Sofía Vergara fue una de las grandes ausentes en la ceremonia de los Premios Emmy 2025 ya que se tuvo que marginar del evento por problemas de salud.

La actriz colombiana había confirmado su participación a la edición 77 de los galardones que premian lo mejor de la televisión de Estados Unidos, sin embargo, no hubo rastro de ella en la alfombra roja.

La estrella de Modern Family tenía presupuestado subir al escenario del Peacock Theater en Los Ángeles para presentar una de las categorías, pero se excusó a través de sus redes sociales.

Sofía Vergara impactó con fotos de su rostro

Cuando estaba peinada y maquillada para hacer su aparición en la alfombra roja de los Emmy, Sofía Vergara tuvo que dar un paso al costado del evento y explicó los motivos en su cuenta de Instagram.

La también modelo contó que sufrió un imprevisto de última hora debido a que una fuerte alergía afectó uno de sus ojos.

“No fui a los Emmy, pero sí a la urgencia. ¡Siento haber cancelado!”, escribió junto a una foto en donde evidenció cómo quedó su ojo izquierdo.

Según relató, “tuve la más loca alergia en el ojo justo antes de subirme al carro”.