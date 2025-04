“Si sabes lo que te conviene…”: Nano Calderón denunció amenazas tras descargo contra su padre - Chilevisión

El hijo de Raquel Argandoña afirmó que recibió un mensaje para que borre las historias que publicó sobre el conflicto que tuvo con su padre en 2020, aunque aseguró que no se dejará amedrentar.

Nano Calderón alertó en sus redes sociales que está siendo víctima de amenazas luego del descargo que hizo en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas, a propósito del conflicto que tuvieron hace años.

El hijo de Raquel Argandoña usó su cuenta de Instagram para desclasificar el violento episodio que protagonizó con el abogado en 2020, cuando lo atacó con un arma blanca luego de una situación que involucró a su pareja, Rebeca Naranjo.

Para hablar de ello compartió un extenso comunicado relatando los hechos y, adjuntó una serie de conversaciones, fotos y noticias a modo de prueba.

Nano Calderón acusa amenazas

Su revelación trajo repercusiones y fue el propio Nano Calderón quien denunció que, a raíz de esto, sufrió amenazas en su contra y la de su pareja.

“Me acaban de amenazar por Whatsapp (para) que baje todo mi comunicado, incluyendo las fotos de pruebas, cosa que no haré. Me enviaron una foto con tiempo a mi número personal que prácticamente nadie tiene, tomé un pantallazo pero la app la bloquea”, comentó.

“Si me bajan cualquier historia o el comunicado, fueron reportes. Yo no bajaré nada”, declaró mostrando el mensaje en cuestión que llegó a modo de amenaza.

Seguido de eso compartió una conversación de Whatsapp en donde aparece un escrito en tono amenazante para que borre las historias donde habla sobre el conflicto con Hernán Calderón Salinas.

“¿Ahora entienden por qué Rebe no quería hablar antes? No tengo certeza quien me envió esto. Mi número no lo tiene prácticamente nadie. Subo esto para dejar en evidencia que cualquier cosa futura de lo que se me acuse a mi o a Rebe, o nos pase a mi o a Rebe, fue porque me negué a un nuevo chantaje”, expuso.

El mensaje en cuestión decía: “Baja inmediatamente todas las historias de tu comunicado, incluyendo la de esa tal Alejandra. Si sabes lo que te conviene, para de una vez todo esto. Haré que tanto tú como Rebeca se arrepientan el resto de sus miserables vidas”.