“No podía creer que...”: Nano Calderón entregó su versión sobre violento ataque con cuchillo a su padre - Chilevisión

A cinco años del violento ataque, el hijo de Raquel Argandoña entregó detalles inéditos de lo ocurrido ese día. Además, explicó su polémico gesto en el ascensor.

Nano Calderón respaldó las acusaciones de su pareja Rebeca Naranjo y entregó su versión sobre el violento ataque con cuchillo a su padre, que terminó con su detención en 2020.

A través de un extenso comunicado, el hijo de Raquel Argandoña aseguró que ese día llegó al departamento del abogado tras conversar con su polola, quien le reveló supuestos episodios de abuso y acoso sexual de los que habría sido víctima cuando convivían con él.

"Cuando subo, ya que me abrieron la puerta (jamás la boté como dijeron), lo encuentro a él y a su pareja en el living, le digo a su pareja que por favor nos deje solos, ella se niega y me dice 'no, yo quiero estar presente porque sé de lo que vas a hablar”. Yo le digo bueno, saco el celular y muestro los pantallazos que había tomado anteriormente y le digo que me explique qué significan y aparte lo que pasó la noche que él se metió a la pieza donde estaba Rebe", relató.

Ante esto, según la versión del joven, la pareja de su padre se habría enfadado y comenzó golpearlo. "¡Yo sabía, enfermo de mierda!, ¡yo sabía cada vez que peleábamos porque yo notaba como la perseguías por el departamento y me decías que yo era una celópata, que

estaba loca, yo sabía cómo la mirabas!", le habría dicho la mujer.

"Ella no paraba de golpearlo, yo los separo y les digo que arreglen sus problemas después que yo necesito que me responda. Cuando le digo esto, él se ríe y ahí es cuando nos vamos a las manos y comienza la pelea", agregó.

La versión de Nano Calderón sobre violento ataque a su padre

"Mientras estábamos peleando, su pareja intenta separarnos y él es quien intenta correrme a mí, pero se equivoca y termina empujando a su pareja, botándola contra un mueble (aclaro esto porque decían que yo la había empujado a ella. Yo jamás le puse un dedo encima)", añadió después.

"Luego, mientras continuaba la pelea, su pareja me pide a mí que por favor no siga golpeándolo, por lo que lo suelto para irme. Cuando me doy la vuelta y me estoy yendo, él se levanta y me agarra por la espalda", complementó.

Nano aseguró que "es en esta situación cuando saco el cuchillo para decirle que me suelte y así poder irme, momentos en los que nos caemos al suelo y le hago un corte en la mano, soltándome y yo retirándome del departamento".

"En el ascensor cuando voy bajando me percato de que tengo sangre en la polera, por lo que tomo mi celular y me tomo una foto por la espalda para ver si tenía más sangre y verificar si esa sangre era mía por alguna herida producto de la pelea, pudiendo tener un corte", describió.

En ese sentido, desmintió que esa acción fuera para celebrar con una publicación en sus redes sociales. "La mejor prueba de eso es que hasta el día de hoy jamás se subió esa foto a ninguna red social y tampoco se hizo pública", aclaró.

"Estaba mal, no podía creer que mi propio 'padre' fuera un abusador y que, aparte de eso, haya sido con la pareja de su propio hijo, que si bien es exactamente igual de grave que si hubiera sido con una amiga, una conocida o una desconocida", señaló en el comunicado.