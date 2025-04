El nuevo descargo de Nano Calderón contra su padre: Reveló episodio que gatilló en violento ataque en 2020 - Chilevisión

A través de Instagram, el hijo de Raquel Argandoña respaldó las declaraciones de su pareja Rebeca Naranjo, quien acusó al abogado de abuso y acoso sexual.

Nano Calderón publicó un nuevo descargo en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas, a casi cinco años del violento ataque que dividió para siempre a la familia Argandoña.

A través de Instagram, el hijo de Raquel Argandoña respaldó las declaraciones de su pareja Rebeca Naranjo, quien acusó al abogado de abuso y acoso sexual.

El joven aseguró que todo comenzó en 2020, cuando él tenía 22 años, tras una fallida inversión que lo obligó a arrendar su departamento a un amigo de su padre, identificado como Bernardo Carrasco.

"El contrato de arriendo ya había sido firmado. Estábamos viendo qué departamento arrendar cuando Hernán Calderón Salinas me propone que tanto yo como Rebe nos vayamos a quedar en su departamento mientras mejoraba la situación, aceptamos", relató.

El nuevo descargo de Nano Calderón contra su padre

"Los primeros meses fue todo normal, compartir tiempo en familia, pero con el pasar de los días empezaron a haber actitudes extrañas como constantes peleas entre Salinas y su pareja", agregó.

Nano recordó una cena en que la pareja de su padre le preguntó a Rebeca a qué se dedicaba y ella le contestó que "tiene una tienda de traje de baño". Luego, la mujer le preguntó cuál es el modelo más vendido y su polola respondió que "los tipos colalé".

Luego de esto, el abogado habría dicho la frase: “Que se pruebe uno para ver qué tan pequeños eran”, lo que habría generado una evidente incomodidad en la mesa.

Con el pasar de los meses, aseguró que notó actitudes extrañas en su pareja, como por ejemplo, siempre le pedía que la acompañara a la cocina aunque fuera por un segundo. Al mismo tiempo, Naranjo le empezó a insistir en volver al departamento que tenían antes.

"Un día ella amaneció súper extraña. Yo estaba duchándome cuando tuve una conversación con Rebe y ella me dice que se va del departamento, yo pensé que había sido por un mal día, enojo o algo y ella sale, llega Hernán Calderón Salinas al baño donde yo estaba y dice 'que es cabra chica jaja yo salgo a decirle que no se enoje”. Él va atrás de ella, yo me sigo duchando y no supe más salvo que Rebe salió", escribió.

"Más tarde yo le escribo a Rebe que si de verdad no pretendía volver, que por qué se había ido, que yo no entendía. Ella me dice que a este departamento no puede volver por ningún motivo, que se quedará en la casa con su familia", añadió.

Al día siguiente, Rebeca le habría revelado por qué ya no quería seguir viviendo con el abogado: "Me cuenta que cuando ella salió al ascensor para irse, la siguió Hernán Calderón Salinas, la tiró del brazo hacia él y le dijo 'yo quería que fueras mía, ¿no te atreves?'. Ella le responde '¡está loco!' y cierra el ascensor. Cuando escuché esto subí a encararlo, ahí es donde pasa la primera discusión".

La situación no quedó ahí, pues Nano le habría insistido a Rebeca que si había ocurrido algo más. Ante esto, la joven le habría mostrado unos mensajes de WhatsApp, algunos de ellos que fueron eliminados por Calderón y que "se referían a una insinuación de carácter sexual".

"Ella me comenta que desde que empezó a decirme que nunca la deje sola en el departamento era porque cada vez que ella iba a la cocina o se separaba de mí, el salía de su pieza para encontrársela. Que la saludaba y se despedía con dos besos en la cara y que ella sentía que le tomaba fotos encondido", agregó.

Sin embargo, el supuesto episodio que habría colmado a Nano ocurrió un día en que su polola estaba sola en una habitación. "Llega Salinas por la espalda y le toca el cuello y los brazos diciéndole 'tienes una piel muy rica y suavecita”, ella se para y antes de poder irse, él le dice '¿qué tienes ahí?', a lo que ella se voltea a ver qué era y en ese instante Salinas le levanta el short y le pone la mano en su glúteo, ella sale corriendo a la pieza donde estaba yo".

"También me cuenta que en la noche ella se quedó dormida en la pieza de al lado mío (yo igual me quedé dormido antes que ella en nuestra pieza) cuando Hernán Calderón Salinas entró en la mitad de la noche mientras la luz estaba apagada y pone su mano por el cuello de Rebe bajando hacía su pecho y le dice cómo está, cuando ella siente la mano, la saca bruscamente y se levanta de la cama, Salinas se va de la pieza", añadió.

Luego de esta última conversación, Nano se dirigió a la casa de su padre para encararlo y ahí ocurrió el ataque con un arma blanca, que luego derivó en su detención.