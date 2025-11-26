“Se vio sucio”: Carlyn Romero desató debate con provocadora coreografía con manzana en Fiebre de Baile - Chilevisión

La influencer se presentó con una nueva propuesta en la pista de baile e incluyó una fruta que se pasó en la boca con su bailarín. Pero el gesto generó una ola de reacciones y comentarios en el jurado y las redes sociales.

Carlyn Romero generó debate con su presentación en la noche de inmunidad en Fiebre de Baile y desató un intenso debate en el jurado y las redes sociales.

La influencer bailó al ritmo de La Mordidita y presentó una jugada propuesta en la que en medio de la coreografía incluyó una manzana que compartió en la boca con su bailarín.

Sin embargo, la idea no fue del gusto de los jueces, quienes fueron severos con su evaluación y criticaron la puesta en escena.

Raquel Argandoña puntuó el baile con nota 3, argumentando que “el paso de la manzana no me gustó, lo vi en pantalla y se vio sucio. La coreografía la encontré erótica, muy explícita y creo que no es necesario para demostrar que bailan bien”.

Edymar Acevedo también lanzó un crítica en contra del uso de la manzana y señaló que “no me pareció relevante, me faltó coreografía. Carlyn llevas el ritmo en la sangre y no vi danza, no le encontré sentido”.

Tras las críticas, Carlyn Romero expresó su decepción y emplazó al jurado a que sena “un poquito más open mind y atreverse a recibir este tipo de propuestas diferentes y aplaudir eso, no siempre lo mismo”.

Redes sociales divididas

El publico de las redes sociales también tuvo reacciones divididas ante la presentación de Carlyn Romero. Mientras hubo quienes valoraron que se haya atrevido con algo nuevo, otros se cuadraron con la opinión de los jurados.

“La Carlyn hizo algo original y se agradece por eso”, “a mi me encantó lo que hizo Carlyn”, “diría que este baile de Carlyn y Cano fue más un homenaje a Infieles” y “ahora todos defienden a la Carlyn después de ese baile horrible que hizo, que de sensual no tuvo nada, solo fue rasca”, fueron algunos de los comentarios.

