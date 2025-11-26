 “Se vio sucio”: Carlyn Romero desató debate con provocadora coreografía con manzana en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina Supuesto amigo de piloto fallecido rompió el silencio por uso de sus tarjetas: “Nos pasábamos plata” Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/11/2025 09:48

“Se vio sucio”: Carlyn Romero desató debate con provocadora coreografía con manzana en Fiebre de Baile

La influencer se presentó con una nueva propuesta en la pista de baile e incluyó una fruta que se pasó en la boca con su bailarín. Pero el gesto generó una ola de reacciones y comentarios en el jurado y las redes sociales.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Carlyn Romero generó debate con su presentación en la noche de inmunidad en Fiebre de Baile y desató un intenso debate en el jurado y las redes sociales

La influencer bailó al ritmo de La Mordidita y presentó una jugada propuesta en la que en medio de la coreografía incluyó una manzana que compartió en la boca con su bailarín

Sin embargo, la idea no fue del gusto de los jueces, quienes fueron severos con su evaluación y criticaron la puesta en escena. 

Raquel Argandoña puntuó el baile con nota 3, argumentando que “el paso de la manzana no me gustó, lo vi en pantalla y se vio sucio. La coreografía la encontré erótica, muy explícita y creo que no es necesario para demostrar que bailan bien”.

Edymar Acevedo también lanzó un crítica en contra del uso de la manzana y señaló que no me pareció relevante, me faltó coreografía. Carlyn llevas el ritmo en la sangre y no vi danza, no le encontré sentido”.

Tras las críticas, Carlyn Romero expresó su decepción y emplazó al jurado a que sena “un poquito más open mind y atreverse a recibir este tipo de propuestas diferentes y aplaudir eso, no siempre lo mismo”.

Redes sociales divididas 

El publico de las redes sociales también tuvo reacciones divididas ante la presentación de Carlyn Romero. Mientras hubo quienes valoraron que se haya atrevido con algo nuevo, otros se cuadraron con la opinión de los jurados. 

“La Carlyn hizo algo original y se agradece por eso”, “a mi me encantó lo que hizo Carlyn”, “diría que este baile de Carlyn y Cano fue más un homenaje a Infieles” y “ahora todos defienden a la Carlyn después de ese baile horrible que hizo, que de sensual no tuvo nada, solo fue rasca”, fueron algunos de los comentarios. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

¿Jara o Kast? Encuestas pronostican a quién irían los votos de Parisi en segunda vuelta

Tras los resultados del pasado 16 de noviembre, los votantes del líder del PDG se convierten en un factor determinante que podría inclinar el resultado final.

26/11/2025

Daniela Castro reveló inesperado hallazgo que complica su salud: “Descubrieron otras cosa”

La participante de Fiebre de Baile contó la razón por la que ha estado alejada de la pista esta semana y reveló que una consulta de urgencia la semana pasada cambió completamente su panorama.

26/11/2025

Cámara la captó: El detalle que vinculó a Yuyuniz Navas en investigación por crimen de La Reina

Imágenes exclusivas del matinal Contigo en la Mañana muestran a la actriz transitando por el sector el mismo día del crimen. "No tiene ninguna calidad jurídica en el proceso", aclaró su abogada.

26/11/2025

VIDEO | “Es un poco tonto”: La versión del Puma Rodríguez tras escandalosa expulsión de vuelo en Ecuador

El cantante venezolano salió al paso del video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes, aparece el momento en que debió desembarcar la aeronave.

26/11/2025