Roberto Cox relató cómo vivió la experiencia de quedar encerrado en un ascensor - Chilevisión

El periodista se encontraba visitando a su mamá en Posadas, Argentina, cuando cerca de las 20:00 horas arribaron al edificio donde reside la mujer, pero al llegar al piso 11, el ascensor no abrió sus puertas, dejándolos atrapados.

"Comenzamos a sentir más calor y la falta de aire"

En conversación con Las Últimas Noticias, el comunicador aseguró que "este edificio tiene de esos ascensores que tienen llegada directa al departamento (como si fuera la puerta de entrada), así que no sacábamos nada con apretar el botón de emergencia".

"Por suerte no somos claustrofóbicos, así que lo tomamos con bastante humor. En un momento dado, sí nos preguntamos qué hacemos si se cae, si el ascensor se descuelga del piso 11 hasta abajo. Según mi mamá había que agacharse en cuclillas en el piso del ascensor. Era un plan", agregó.

En esa línea, Cox señaló que "por suerte dentro del ascensor teníamos señal, así que mi mamá llamó al conserje para pedirle el número de la empresa que mantiene los ascensores del edificio. Como el conserje no podía abrir por fuera, tuvimos que esperar a que llegara el técnico".

Sin embargo, mientras esperaban, el periodista relató que "después de 20 minutos comenzamos a sentir más calor, la falta de aire y las paredes y el espejo se empezaron a empañar, pero siempre mantuvimos la calma. Por suerte, como veníamos de un asado, teníamos un termo con agua y una botella de vino".

"Se abrieron las puertas, justo en el piso 11, no quedó entre dos pisos, así que llegamos al departamento. Pensamos que tuvimos suerte de quedarnos encerrados y en que no había que llegar al aeropuerto o alguna emergencia", finalizó Cox.