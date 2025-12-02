Revelan antes y después de intervención estética de expolola de Cris MJ: “Feliz con los resultados” - Chilevisión

La influencer Salomé Ignacia publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró las imágenes de la importante cirugía a la que recientemente fue sometida para moldear su figura.

Salomé Ignacia, expolola del cantante urbano Cris MJ, sorprendió en sus redes sociales al publicar un video que documentó la importante intervención estética a la que recientemente fue sometida.

A través de Instagram, la influencer reposteó un registro de la clínica donde fue operada. En él se muestra desde el momento en que ingresó al recinto hasta los momentos posteriores a la extensa cirugía.

"Este es el momento de alcanzar la silueta que siempre has deseado", dice el encabezado de la publicación, que supera las 400 mil reproducciones y los 4.500 likes.

Según se aprecia en las imágenes, los resultados se evidenciaron inmediatamente después de la operación y dejaron conforme a la creadora de contenidos: "¡Me encantó! Muy feliz con mis resultados", expresó.

Distintos internautas se sumaron a las felicitaciones y destacaron la prolijidad de la intervención. "Ya estaba regia y solo quedó más regia", "Estabas súper guapísima y ahora nivel Diosa" y "Hermosa quedaste", fueron algunas de las reacciones.

Cabe recordar que Salomé y Cris MJ iniciaron su relación a inicios de 2023 y terminaron meses después cuando el artista tuvo un romance con su ex. Luego se conoció que Salomé se convirtió en madre y el intérprete asumió su paternidad tras amenazas de demanda.

Mira el registro a continuación: