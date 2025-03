“No aceptamos...”: Bombo Fica lapidó en vivo a periodista que lo trató de “anormal” - Chilevisión

Durante un contacto con Primer Plano, Javier Ceriani acusó a Bombo Fica de "xenofobia" por su crítica contra George Harris. Ante esto, el comediante chileno le respondió en vivo en el mismo programa.

Bombo Fica respondió con todo a Javier Ceriani, periodista radicado en Estados Unidos que lo trató de "anormal" por sus opiniones sobre el show de George Harris en el Festival de Viña 2025.

En vivo y en directo, Primer Plano se contactó con Bombo Fica vía telefónica para buscar una respuesta sobre los dichos del destacado periodista de espectáculos.

"Estaba viendo el programa y, de partida, a este señor no lo conozco", aclaró de entrada el comediante nacional.

"Aclararle a Javier que mi comentario tenía que ver con que había humoristas chilenos que tenían una mejor calidad que lo que él (George Harris) estaba presentando. Tenía que ver con el trabajo, no porque fuera venezolano, me da lo mismo eso", explicó Bombo.

Asimismo, Daniel Fica -su verdadero nombre- comentó que "en Chile hemos tenido muchos artistas que han triunfado como Raúl Vale (...) Juan Verdaguer, humoristas argentinos que han triunfado... Es decir, no somos un país que no valoramos el trabajo de extranjeros".

"Lo que no aceptamos son trabajos mediocres y lo que él (Harris) presentó, para nuestra idiosincrasia y nuestro estilo de humor, era un trabajo malo, no entendió cómo somos los chilenos", apuntó el comediante.

"Te lo digo, anormalmente, que la calidad siempre se va a imponer y no tiene que ver con la nacionalidad. (George Harris) es un estilo de humor para teatro", agregó.

¿Qué dijo Javier Ceriani de Bombo Fica?

Todo partió cuando, en medio de un contacto en Primer Plano el domingo, Ceriani señaló que "me fui a buscar programas (chilenos) y encuentro un comentario bárbaro, una atrocidad que dijo Bombo Fica, diciendo 'por qué traen a un extranjero habiendo tanto comediante chileno'".

"Yo me agarré la cabeza diciendo 'no puede estar diciendo esto en el 2025'. Este anormal cómo va a decir que no traigan a un extranjero a Chile (...) porque, ¿cómo se presenta el Festival de Viña en su cuenta de Instagram? El festival latino más grande del mundo y en Wikipedia como el festival internacional", apuntó el comunicador.

Ante esto, se generó una fuerte discusión entre Javier y Vasco Moulian. "Me parece una falta de respeto que te refieras así a un humorista chileno tan querido", arremetió el panelista invitado.

