Bombo Fica le dice adiós a festivales en TV: Revisa el motivo de su drástica decisión - Chilevisión

El comediante tiene en mente grandes planes para el 2025, los cuales estarían centrados en shows en localidades más pequeñas.

Este sábado el comediante Bombo Fica se presentó en el Festival de Las Condes con un gran recibimiento del público, convirtiéndose en uno de los shows más vistos del certamen.

Sin embargo, el humorista preocupó a la audiencia tras anunciar que dejaría los escenarios. "Quiero retirarme de este oficio con todo el cariño de la gente", indicó tras su rutina.

Bombo Fica revela motivo de su salida de los festivales televisivos

En conversación con LUN, Daniel (nombre real de Bombo Fica) explicó sus dichos, indicando que esta presentación fue, efectivamente, "mi último festival televisado, mi última rutina como artista de un festival televisado".

En este sentido, detalló que tanto Viña del Mar como Olmué y Las Condes, son espacios que dejará "para que lleguen nuevos talentos. Por ejemplo, en Olmué yo me sorprendí con el trabajo de Mauricio Palma, soy ahora un fan de Violento Parra".

"Yo llevo varios años en esto, entonces creo que es bueno tomar decisiones e irse con este cariño, no esperar que la gente me saque, sino que yo irme, tomar yo la decisión y creo que es una decisión importante y me parece correcta", agregó.

Respecto a qué hará a continuación, informó: "Prefiero seguir actuando para las comunas, donde me tratan bien, son festivales más humildes, pero me tratan con cariño y generosidad".

Sobre lo mismo, dio a conocer que seguirá con su gira por el país, además de presentarse en teatros con su obra Ostia, no obstante, sus mayores esfuerzos estarán en "una carpa teatro para aquellos lugares donde no hay salas de eventos y poder llevar mi espectáculo".