Periodista trató de “anormal” a Bombo Fica, se peleó con panel de Primer Plano y desató ira de chilenos - Chilevisión

El periodista de espectáculos Javier Ceriani sacó ronchas tras un contacto en directo en Primer Plano, instancia en la que comentó la polémica con George Harris en el Festival de Viña 2025 y arremetió contra Bombo Fica.

En vivo y en directo, el periodista radicado en Los Angeles, Estados Unidos, fue consultado sobre cómo está quedando la imagen del Festival y de los chilenos tras los abucheos contra el comediante venezolano.

Ante esto, Ceriani dijo que "me fui a buscar programas (chilenos) y encuentro un comentario bárbaro, una atrocidad que dijo Bombo Fica, diciendo 'por qué traen a un extranjero habiendo tanto comediante chileno'".

"Yo me agarré la cabeza diciendo 'no puede estar diciendo esto en el 2025'. Este anormal cómo va a decir que no traigan a un extranjero a Chile (...) porque, ¿cómo se presenta el Festival de Viña en su cuenta de Instagram? El festival latino más grande del mundo y en Wikipedia como el festival internacional", apuntó Javier.

En esa línea, el comunicador acusó directamente a Bombo de "xenofobia" y "que pida disculpa, porque es un comentario retrógrado, vintage, de otro mundo que ya no existe".

Tensa discusión entre Javier Ceriani y Vasco Moulian

Más adelante, Vasco Moulian, panelista invitado en Primer Plano, encaró a Ceriani tras tildar al humorista chileno de "anormal".

"¿Te escuché mal o dijiste que Bombo Fica era una persona anormal?", preguntó Moulian, a lo que el periodista de espectáculos respondió que "sí, es una persona que no está normalizada con el nuevo mundo (...) Me parece correcta la palabra".

"¿Y tú te consideras una persona normal?", arremetió Vasco. "Yo sí, me considero una persona normal", contestó Javier, argumentando que "una persona que no está en la norma del nuevo mundo, que es respetar al otro, para mí es un anormal".

El panelista no dejó pasar la postura del invitado y señaló que "me parece una falta de respeto que te refieras así a un humorista chileno tan querido".

"Será muy querido en Chile, pero dijo una barbaridad que no representa al pueblo chileno, porque es xenofóbico", contradijo Javier.

Dichos de Javier Ceriani sacó ronchas en redes sociales

Las palabras de Javier Ceriani no quedaron solo ahí. Cientos de chilenos fueron hasta su cuenta de Instagram para criticarlo y llenarlo de recetas.

"Hola mañas", "¿sabes qué es anormal? tu carrera profesional", "con el Bombo no, te quemaste solito" y "amigo, tómate una agüita de melisa", fueron algunas de las reacciones.

