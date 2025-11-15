¿Quién es Fran Medina? La hija de El Indio que también se dedica a la comedia - Chilevisión

La joven de 26 años aseguró que su padre "es como un profesor. Me inculca la rigurosidad. Es mi máximo referente de perseverancia. No sé si conozco a otra persona en el mundo tan perseverante como él".

Francisca Medina, hija de Mauricio "El Indio" Medina, se encuentra en plena transición para poder dedicarse por completo al humor.

La joven de 26 años es manicurista, trabajadora de una empresa de casas modulares y madre de un niño de casi tres años.

"No busco separarme de la imagen de mi papá"

En conversación con Las Últimas Noticias señaló que su paso por la comedia empezó casi por casualidad, y que la empujaron a escribir su primera rutina.

"Yo la verdad no quería, porque estaba super metida en la onda del teatro, pero un día me insistieron tanto que me puse a escribir puras cosas de mi papá. Mi primera rutina era: ´Soy hija de El Indio y bla bla bla´. Mi papá muerto de la risa en varios chistes", aseguró Medina.

Posteriormente, tras cuatro años de receso en la comedia, la joven señaló que "creé mi rutina nueva, donde no cuento que soy hija de, entonces eso igual cambia la percepción del público. Cuando la gente sabe que soy hija de El Indio como que la actitud cambia".

"No busco separarme de la imagen de mi papá. Todo lo que yo sé de comedia lo sé por él. Sí me gustaría tener otras referencias, pero mi referencia más grande en este minuto es mi papá", agregó la comediante.

La joven relató que cuando comenzó a tomarse en serio el oficio, coincidió con el periodo en el cual vivió junto a su padre, donde "era todos los días hablar de comedia, onda, quedarnos hasta las 5 de la mañana en la terraza solo hablando de comedia. Me mostraba videos de otros comediantes, contándome mecanismos del humor que yo no conocía. Muy teórico también, entonces aprendí mucho".

Con respecto a su deseo de llegar a algún festival, Medina indicó que "yo escribo pensando en un festival. Siempre. Es el foco. Familiarmente igual tengo eso inculcado. No que aquí termina la carrera, pero sí que eso es como una de las paradas dentro de esta carrera. Mi papá tiene seis gaviotas, qué voy a decir yo que no".

"Pobre de mí que no llegue con una, con una paloma, por último. Que se la compre al Turrón, lo que sea, pero que llegue con una. Sería una vergüenza para la familia si llegara sin nada", finalizó.

Por su parte, su padre, Mauricio Medina, señaló que "yo creo que todos los humoristas quieren llegar al Festival de Viña, pero yo creo que la idea es que las metas siempre sean más altas que las mías".