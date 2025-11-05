 Noche de eliminación en Fiebre de Baile: Así puedes votar por tu favorito - Chilevisión
05/11/2025 17:57

Noche de eliminación en Fiebre de Baile: Así puedes votar por tu favorito

Cuatro famosos están en riesgo de dejar la competencia y otros cuatro tendrán que luchar con sus mejores performance en la pista para quedarse con la inmunidad.

Publicado por CHV Noticias

La noche de ete miércoles se vivirá una nueva eliminación en Fiebre de Baile y un famoso se despedirá de la pista. 

La semana estuvo marcada por la presentación de tríos con destacados invitados que mostraron su talento en el escenario. 

Sin embargo, la exigencia del jurado estuvo alta y no todos lograron convencer con sus actuaciones, por lo que cuatro famosos quedaron en riesgo de ser eliminados de Fiebre de Baile. 

¿Quienes pueden ser eliminados de Fiebre de Baile?

De acuerdo a la votación del jurado, los famosos con el puntaje más bajo y que están en riesgo de eliminación para esta noche son:

  • Carlyn Romero 

  • Esteban Paredes

  • Cata Days

  • Kike Acuña

Cuatro famosos definen al inmune

La noche también tendrá un importante desafío por delante, ya que también habrá que definir al inmune de la semana en Fiebre de Baile. 

En esta ocasión serán cuatro famosos los que lucharán por asegurar una semana más en la competencia.

  • Princesa Alba

  • Camila Andrade

  • Faloon Larraguibel

  • Claudio Valdivia

¿Cómo votar EN VIVO en Fiebre de Baile?

Para apoyar a tu participante favorito y evitar que se convierta en el siguiente eliminado de Fiebre de Baile puedes hacerlo a través del voto popular. 

Para ello existen dos opciones mientras está el programa en vivo:

  • Código QR

Aparece durante en la transmisión en vivo durante las presentaciones de cada participante y para apoyar a tu favorito debes tomar tu celular, escanear el código QR y elegir de forma gratuita al famoso que quieres que se salve de la eliminación. 

  • Sitio web

También puedes ingresar en el sitio de Chilevisión.cl, sección Fiebre de Baile y presionar en "Votaciones", donde debes elegir a tu participante favorito. 

