Noche clave en Fiebre de Baile: Los famosos que están en peligro en la recta final - Chilevisión

Cuatro participantes del programa de Chilevisión competirán para asegurar su estadía y quedar entre los 10 mejores de esta edición.

Los participantes de Fiebre de Baile bailaron bajo la lluvia en los últimos días, compitiendo para no ser eliminados en esta recta final. Fueron 10 los que pelearon su cupo para convertirse en el mejor de la semana o para luchar por quedarse en el programa.

Princesa Alba no será parte de la noche decisiva de este miércoles. Durante el martes no se presentó debido a una lesión que la llevó al hospital. Sin embargo, quienes peligran tendrán que entregar su mejor show para entrar en el Top 10.

¿Quiénes peligran este miércoles?

Este miércoles, las estrellas de Fiebre de Baile que peligran su estadía en el programa son:

¿Quiénes competirán por ser el mejor de la semana?

Los participantes que obtuvieron los mejores resultados en sus presentaciones del lunes y el martes son:

Tras los resultados de esta noche, se conocerá el Top 10 que va camino a la final de Fiebre de Baile.