 Noche clave en Fiebre de Baile: Los famosos que están en peligro en la recta final - Chilevisión
Minuto a minuto
“Entró a operación”: Papá actualizó estado de salud de su hijo héroe que salvó a su mamá y hermanas “Me tiene sin cuidado”: Jaime Campos respondió al Partido Radical por su llegada al gobierno de Kast Acogen querella contra Sharp: Contraloría detectó casi $18 mil millones sin rendición de cuentas “Aquí hay terroristas”: Alcalde de Concepción confirmó disparos a bomberos que combatían incendios Gabinete de José Antonio Kast: Estas son las edades de sus ministras y ministros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 10:17

Noche clave en Fiebre de Baile: Los famosos que están en peligro en la recta final

Cuatro participantes del programa de Chilevisión competirán para asegurar su estadía y quedar entre los 10 mejores de esta edición.

Publicado por CHV Noticias

Los participantes de Fiebre de Baile bailaron bajo la lluvia en los últimos días, compitiendo para no ser eliminados en esta recta final. Fueron 10 los que pelearon su cupo para convertirse en el mejor de la semana o para luchar por quedarse en el programa.

Princesa Alba no será parte de la noche decisiva de este miércoles. Durante el martes no se presentó debido a una lesión que la llevó al hospital. Sin embargo, quienes peligran tendrán que entregar su mejor show para entrar en el Top 10.

¿Quiénes peligran este miércoles? 

Este miércoles, las estrellas de Fiebre de Baile que peligran su estadía en el programa son: 

¿Quiénes competirán por ser el mejor de la semana? 

Los participantes que obtuvieron los mejores resultados en sus presentaciones del lunes y el martes son: 

Tras los resultados de esta noche, se conocerá el Top 10 que va camino a la final de Fiebre de Baile.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026