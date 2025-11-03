“No se sentía bien”: Candidata al Miss Mundo Chile 2025 sufrió descompensación en vivo en la semifinal - Chilevisión

Constanza Arias fue asistida rápidamente por personal médico y también por sus compañeras. Se enteró de su clasificación a la final desde el backstage, donde se mostró visiblemente emocionada.

Este domingo se realizó la semifinal del Miss Mundo Chile 2025 y una de las candidatas vivió un complejo momento en vivo, tras sufrir una descompensación.

Se trata de la representante de Villarrica, Constanza Arias, quien se desplomó a la espera de conocer quiénes pasarían a la final del certamen y fue rápidamente asistida por sus compañeras y profesionales de la salud.

Constanza Arias se descompensó durante la semifinal de Miss Mundo Chile

Arias fue una de las 20 candidatas que clasificaron a la final y se enteró del resultado desde el backstage del evento, momento en que Julio César Rodríguez explicó: "Lamentablemente, no se sentía bien. Pidió abandonar el set".

Constanza se mostró visiblemente emocionada con la noticia y fue contenida por sus cercanos, mientras que personal de enfermería la ayudaba a estabilizarse.

La joven de 24 años fue la última clasificada y obtuvo el 29,42% de los votos del público: "Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto amor ¡Gracias por votar por mí!", escribió finalmente Constanza en sus redes sociales.

Revive el momento: