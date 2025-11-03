 “No se sentía bien”: Candidata al Miss Mundo Chile 2025 sufrió descompensación en vivo en la semifinal - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién pasará a segunda vuelta? Pepe Auth analiza el desempeño de los candidatos presidenciales 2025 “Se contradice”: Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina A casi 6 años del Caso Hércules 130: Familiares acusan presuntas negligencias de la FACH Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/11/2025 08:38

“No se sentía bien”: Candidata al Miss Mundo Chile 2025 sufrió descompensación en vivo en la semifinal

Constanza Arias fue asistida rápidamente por personal médico y también por sus compañeras. Se enteró de su clasificación a la final desde el backstage, donde se mostró visiblemente emocionada.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo se realizó la semifinal del Miss Mundo Chile 2025 y una de las candidatas vivió un complejo momento en vivo, tras sufrir una descompensación.

Se trata de la representante de Villarrica, Constanza Arias, quien se desplomó a la espera de conocer quiénes pasarían a la final del certamen y fue rápidamente asistida por sus compañeras y profesionales de la salud.

Constanza Arias se descompensó durante la semifinal de Miss Mundo Chile

Arias fue una de las 20 candidatas que clasificaron a la final y se enteró del resultado desde el backstage del evento, momento en que Julio César Rodríguez explicó: "Lamentablemente, no se sentía bien. Pidió abandonar el set".

Constanza se mostró visiblemente emocionada con la noticia y fue contenida por sus cercanos, mientras que personal de enfermería la ayudaba a estabilizarse.

La joven de 24 años fue la última clasificada y obtuvo el 29,42% de los votos del público: "Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto amor ¡Gracias por votar por mí!", escribió finalmente Constanza en sus redes sociales.

Revive el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

Quién es el detenido por el triple homicidio que impacta a La Reina: Es el cuñado y alertó del crimen

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las tres personas que fueron halladas sin vida al interior de un domicilio a mediados de octubre.

03/11/2025

La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

03/11/2025

Vuelco en tragedia de La Reina: Detienen a sospechoso por el asesinato de un padre y sus dos hijos

La Fiscalía confirmó la detención de un individuio en el marco de la investigación por la enigmática muerte ocurrida a mediados de octubre pasado.

03/11/2025

Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

03/11/2025