“No sé qué haría sin...”: Paola Volpato emocionó en redes sociales con inéditos registros - Chilevisión

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un afectuoso saludo de aniversario a su esposo y compartió antiguas fotografías de la relación.

Paola Volpato se llenó de buenos comentarios en redes sociales luego de compartir inéditos registros junto a su pareja, el actor Felipe Castro.

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un afectuoso saludo al padre de sus hijos, en el marco de la celebración de sus 32 años de matrimonio.

En el registro, que acumula cerca de 190 mil me gustas, se pueden ver fotografías de ambos en distintas etapas de sus vidas y de la relación.

Actores reaccionan a publicación de Paola Volpato en redes sociales

En su post, Volpato acompañó los recuerdos con emotivas palabras. "Hoy 21 de noviembre 2025 cumplimos 32 años de la mano. Recomiendo tener un Felipe en la vida, no sé qué haría sin el mío...", confesó la actriz a sus más de 200 mil seguidores.

Lo anterior provocó que distintos nombres del mundo de la actuación les entregaran afectuosas palabras en los comentarios.

"Qué cosa más linda este amor de mis adorados amigos", escribió Coca Guazzini.

En la misma línea, la actriz Magdalena Muller también les entregó sus felicitaciones. "Ñaaaaa!!! Que preciosos. Felices 32", comentó la intérprete, acompañado de emoticones con caras de enamoramiento.