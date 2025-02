La férrea defensa de Felipe Castro a Paola Volpato tras su comentado debut en Viña 2025 - Chilevisión

El intérprete se opuso a los comentarios negativos de los usuarios y valoró la primera aparición de su pareja en la Quinta Vergara.

Tras el criticado debut de la actriz Paola Volpato como coanimadora en el Festival de Viña del Mar 2025 en redes sociales, hubo varias personas que salieron en su defensa. Uno de ellos fue su pareja, el también actor Felipe Castro.

Afuera de la Quinta Vergara, el intérprete respondió a los comentarios que apuntaban a que Volpato tuvo un desempeño errático, quedándose "en blanco" y protagonizando un incómodo momento con Rafael Araneda.

"Ella es absolutamente magnífica, es una actriz extraordinaria. Bueno, ya la vieron. Si la gente aplaudió, ¿qué más? Nosotros nos medimos por los aplausos, así que estuvo bien. Yo estoy feliz y orgulloso de esta mujer, actriz extraordinaria", respondió, oponiéndose a las opiniones negativas sobre su aparición.

Luego, apuntó a los usuarios por las críticas, diciendo que "a los que les gusten las redes sociales que les vaya increíble". "Yo no tengo Instagram, TikTok, porque para mí eso es un tarro de basura", disparó.

Castro también expuso cómo la actriz se preparó para este momento, contando que "ensayamos harto, nos entretuvimos mucho. Ahí estuvimos corrigiendo cosas, pero también es un mundo. Esta cuestión... que el traje, las uñas, el pelo, el maquillaje, la prueba de vestuario, la otra prueba, y la otra... ".

"No se trata de defender a nadie. Estuvo magnífica. Listo, fin. No se trata de venir a convertirte en una conductora, no es eso, no es el objetivo. El objetivo del canal (organizador) es mostrar a su gente, es que lo pasen bien con el público. No sé qué más se puede pedir", cerró.