 “No puede caminar”: Revelan que Delfina Guzmán está atravesando problemas de salud - Chilevisión
Minuto a minuto
“Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio Se queda en la cárcel: Suprema ratifica prisión de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres “No le quiten su último deseo”: Cercanos a Eduardo Cruz-Coke piden que su cuerpo no sea entregado a su hermana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/11/2025 08:30

“No puede caminar”: Revelan que Delfina Guzmán está atravesando problemas de salud

El hijo de la intérprete, Joaquín Eyzaguirre, explicó que, si bien su madre se mantiene “bastante bien de la cabeza”, ha presentado dificultades para movilizarse por sí misma, y que necesita ayuda para desplazarse.

Publicado por CHV Noticias

Preocupación en el mundo del teatro ha causado la última actualización de salud de Delfina Guzmán, la emblemática actriz de 97 años quien ha atravesado dificultades en los últimos años.

Sin ir más lejos, hace un mes la intérprete celebró un año más de vida y se le vio con una cánula nasal, llamando la atención de sus seguidores.

Problemas de salud de Delfina Guzmán

En esta ocasión fue el hijo de la actriz, Joaquín Eyzaguirre, quien entregó nuevos antecedentes de cómo ha evolucionado su madre tras diferentes problemas en su salud.

"Mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien. De hecho, está fascinada con el origen de las especies", explicó el productor ejecutivo del documental "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca" en el programa "El mediodía" de TVN.

Sin embargo, Eyzaguirre también destacó que Delfina Guzmán "no puede caminar. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma".

En esa línea, las últimas apariciones públicas que ha tenido la nonagenaria se ha mostrado en silla de ruedas y con un soporte de oxígeno no invasivo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras

La influencer se llenó de críticas por la manera en que se refirió a las personas con las que tuvo el problema, el cual comentó por redes sociales y luego terminó disculpándose con sus seguidores.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Chileno es condenado a presidio perpetuo por femicidio en Argentina

Hernán Felipe Herrera le quitó la vida a Christelle Heredia atacándola con un arma blanca en junio de 2024. Antes del crimen ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025