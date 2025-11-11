“No puede caminar”: Revelan que Delfina Guzmán está atravesando problemas de salud - Chilevisión

El hijo de la intérprete, Joaquín Eyzaguirre, explicó que, si bien su madre se mantiene “bastante bien de la cabeza”, ha presentado dificultades para movilizarse por sí misma, y que necesita ayuda para desplazarse.

Preocupación en el mundo del teatro ha causado la última actualización de salud de Delfina Guzmán, la emblemática actriz de 97 años quien ha atravesado dificultades en los últimos años.

Sin ir más lejos, hace un mes la intérprete celebró un año más de vida y se le vio con una cánula nasal, llamando la atención de sus seguidores.

Problemas de salud de Delfina Guzmán

En esta ocasión fue el hijo de la actriz, Joaquín Eyzaguirre, quien entregó nuevos antecedentes de cómo ha evolucionado su madre tras diferentes problemas en su salud.

"Mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien. De hecho, está fascinada con el origen de las especies", explicó el productor ejecutivo del documental "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca" en el programa "El mediodía" de TVN.

Sin embargo, Eyzaguirre también destacó que Delfina Guzmán "no puede caminar. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma".

En esa línea, las últimas apariciones públicas que ha tenido la nonagenaria se ha mostrado en silla de ruedas y con un soporte de oxígeno no invasivo.