“Disfrute a concho”: Delfina Guzmán reapareció en redes sociales a sus 97 años - Chilevisión

05/10/2025 10:01

“Disfrute a concho”: Delfina Guzmán reapareció en redes sociales a sus 97 años

La actriz compartió en Instagram una foto disfrutando un pastel en una cafetería, donde se le puede ver usando una cánula nasal.

Publicado por CHV Noticias

Delfina Guzmán reapareció en redes sociales luego de casi un año sin publicar fotos de ella.

La actriz publicó una registro de ella mientras comía un pastel en una cafetería, donde se puede apreciar la utilización de una cánula nasal.

La fotografía provocó una ola de reacciones, tanto de seguidores de la artista como de colegas del medio.

Entre las actrices que le enviaron mensajes de cariño se encontraban Daniela Ramírez, Gaby Hernández y Coca Guazzini. Esta última indicó: “Mi Delfa querida. Disfrute a concho su heladito”.

Cabe recordar que en 2022, Delfina Guzmán enfrentó complicaciones de salud tras sufrir una severa neumonía, de la cual logró recuperarse.

Mira el registro a continuación:

