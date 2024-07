Delfina Guzmán reveló su postura por pdte. Gabriel Boric y reveló anécdota: “Me mata” - Chilevisión

La actriz reflexionó sobre el desempeño del mandatario durante su gobierno. En la entrevista también habló sobre su actual estado de salud y postura respecto al futuro.

Delfina Guzman sorprendió al revelar un particular encuentro con el presidente Gabriel Boric, opinó sobre su desempeño y su visión para el futuro.

En una íntima entrevista realizada por Matilde Burgos, la reconocida actriz también habló sobre su actual estado de salud y lamentó el rápido paso del tiempo.

"El cuerpo es bien conch..., pero yo no le tengo miedo a la muerte", expresó Guzmán en CNN Chile.

Una instancia donde manifestó uno de sus más íntimos anhelos: "Lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y me deje morir durmiendo".

En ese contexto, Guzmán también admitió estar completamente convencida de que el futuro será próspero.

"Tengo una fe en el futuro que me emociona y conmociona. Sé que el hombre está destinado a crear cada día un mundo mejor", señaló.

Delfina Guzmán se sinceró sobre el presidente Boric

La reconocida actriz se dio el espacio de hablar un poco de política y analizó el desempeño de algunos personajes.

"El señor (Augusto) Pinochet era un pelota, que no vale la pena seguir insistiendo en lo que hizo, si él no hizo nada", comentó la actriz.

Por otra parte, Delfina apuntó a la admiración que siente por el presidente Gabriel Boric.

"Ese Boric me mata. No es de ninguna parte ese cabro, es de todos nosotros (...) Me encanta que haya sido presidente a los 30 años, ya que es una edad muy especial", señaló.

Especial encuentro con el presidente Boric

La actriz recordó cómo fue que vio en persona al mandatario por primera vez en medio de un evento, instancia donde le dedicó un saludo muy particular.

"Lo conocí de una forma tan linda, porque nos encontramos en un acto (..). La persona que me acompañaba lo fue a buscar y le dijo que yo quería saludarlo", mecionó.

"Llegó este cabro exquisito y le dije 'mire, no me hable ninguna palabra, párese ahí' y le empecé a dar besos porque no tenía cómo expresarle todo el cariño, el cual también es sumado al de todos mis hijos", reconoció.