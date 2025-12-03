 “No los entiendo”: Ibai probó el completo chileno y lo calificó de “barbaridad absoluta” - Chilevisión
03/12/2025 14:02

“No los entiendo”: Ibai probó el completo chileno y lo calificó de “barbaridad absoluta”

El streamer compartió su opinión tras probar una versión XL de la popular preparación chilena. “Latinoamérica me está quitando el cambio físico entero”, confesó.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El streamer Ibai Llanos compartió un video de su fugaz paso por Chile en el que degustó varias comidas típicas y reveló su sincera opinión sobre el completo chileno. 

El también influencer español recorrió los locales de comida rápida más tracionales de la capital y captó registro de su reacción al probar por primera vez los sabores chilenos. 

Fue así como pudo degustar marraqueta con palta, mote con huesillo y el completo en su versión tradicional e italiana

La opinión de Ibai sobre el completo chileno

Ibai Llanos llegó hasta el mítico local de comida rápida El Portal, ubicado a pasos de la Plaza de Armas y primero probó el completo tradicional, preparación que incluye tomate, chucrut y mayonesa.

“Es una barbaridad, esto es un vicio malo, malo. Está buenísimo, combinan muy bien los ingredientes. Nunca había comido repollo, pero la verdad es que está increíble, bien cargado de mayonesa de papa. Latinoamérica me está quitando el cambio físico entero”, se sinceró. 

Sin embargo, su mayor sorpresa llegó a la hora de comer el completo XL que ofrece el local, que contiene los ingredientes del completo italiano más queso y chucrut.

Aquí tenéis esta monstruosidad. Completo XL barbaridad absoluta. Yo a los chilenos no los entiendo”, lanzó antes de probar el platillo. 

Tras el primer mordisco, el creador de contenido reveló que “Latinoamerica me ha quitado mi cambio físico y me da exactamente igual. Chile ha destrozado mi cambio físico y no me importa”.

