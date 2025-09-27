“No es reversible”: El difícil presente de ex participante de MasterChef tras infarto medular - Chilevisión

Hace tres años Fidelina Leal fue diagnosticada con un infarto medular isquémico, el cual la dejó paralítica de por vida.

Luego de haber participado en la cuarta temporada del programa de cocina MasterChef Chile, Fidelina Leal se encuentra atravesando un duro momento debido a una compleja enfermedad.

La exparticipante habló con Página 7 sobre cómo se ha enfrenado a las secuelas de la grave enfermedad.

Hay que recordar que en 2022 Leal fue diagnosticada con mielitis transversa, sin embargo, luego recibió el verdadero diagnóstico, el cual se trataba de un infarto medular isquémico.

“Yo quedé paralítica, entonces, no es mucho lo que puedo hacer porque mis manos no funcionan. Si funcionaran, sería otra cosa”, indicó hace un tiempo al mismo medio.

El duro presente de Fidelina Leal, ex participante de MasterChef Chile

Luego del diagnóstico, Leal señaló que "fue un cambio rotundo, si pudiera mover una mano, le decía al doctor, yo sería feliz”.

"Pero me dicen que no es reversible porque no se tomó a tiempo la rehabilitación, por el hecho que estaban todos preocupados de la gente que tenía COVID, entonces no había muchos kinesiólogos", agregó.

La ex participante del programa de cocina detalló: “Veo un kinesiólogo cada 2 meses, porque como estoy en el Lago Ranco, y tú sabes que en regiones es muy difícil la atención”.

En esa línea, Fidelina también habló sobre las consecuencias que le ha traído el diagnóstico a su salud mental, indicando que ha intentado quitarse la vida tres veces.

Sin embargo, detalló que su principal sostén han sido sus seres queridos: “Me he apoyado en mi familia, especialmente mi hija menor, ella es fundamental en mi vida, ella me cuida desde el día uno”, finalizó.